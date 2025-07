Males notícies per a Ernesto Valverde: l’Atlètic de Madrid li pren un fitxatge

per Joan Grimal

La finestra estival de fitxatges segueix generant titulars inesperats, i un d'ells ha estat la frenètica batalla per un lateral dret que semblava tenir ja el destí tancat. El jugador en qüestió, que pertany actualment a Osasuna, es trobava en converses molt avançades amb un històric de LaLiga.

Tanmateix, quan tot semblava encarrilat, un altre gegant del futbol espanyol ha irromput amb força a l'escena. I ho ha fet amb la determinació que acostuma en els mercats: números en mà, promeses esportives i un projecte ambiciós sobre la taula.

El jugador, entrenant al marge

Mentrestant, el protagonista d'aquesta història ha començat a distanciar-se del grup. En l'últim entrenament amb Osasuna, va ser vist realitzant exercicis físics en solitari, apartat de la resta dels seus companys. Una imatge que, en el món del futbol, gairebé sempre anticipa un moviment imminent.

El seu entorn ha reconegut que el jugador busca un canvi d'aires i que està valorant molt seriosament la proposta del nou club que s'ha sumat a la subhasta. L'operació, que es donava per feta amb l'Athletic Club, ara penja d'un fil davant l'ofensiva d'última hora que arriba des de la capital.

Un moviment estratègic des de Madrid

El club madrileny, després de valorar la seva situació al lateral dret, ha decidit intervenir. La imminent cessió d'un dels seus jugadors en aquesta posició ha deixat un buit que pretenen omplir com més aviat millor. El perfil del jugador encaixa a la perfecció en el seu esquema, i la seva projecció a mitjà termini el converteix en una aposta estratègica.

Segons fonts properes a la negociació, la direcció esportiva de l'Atlético ja ha començat els contactes formals amb Osasuna i amb l'entorn del futbolista. La idea és clara: avançar-se a l'Athletic, trencar l'acord no signat i oferir un futur més ambiciós a un jugador que fa temps que espera fer un pas endavant.

Osasuna, al centre de tot

El club vermell, per la seva banda, ha deixat clar que no acceptarà una sortida sense una compensació justa. Ha intentat renovar el jugador fins a tres vegades, totes sense èxit. El seu contracte finalitza el 2026, però la relació ja està trencada. Ara només falta trobar l'oferta adequada per formalitzar el seu traspàs.

Tots dos pretendents saben que han de moure's ràpid. Un d'ells ja tenia un acord verbal i confiava a tancar el traspàs per 10 milions, lleugerament per sota de la clàusula. L'altre ha arribat amb més força econòmica i, sobretot, amb més projecció esportiva.

El nom al centre de l'huracà: Jesús Areso

I és que el jugador en qüestió no és altre que Jesús Areso, el lateral navarrès de 25 anys que ha estat una de les peces clau a Osasuna les últimes temporades. Format al planter de Tajonar, el seu rendiment i projecció l'han posat al radar de diversos equips, però són Athletic Club i Atlético de Madrid qui se'l disputen.

El desenllaç podria conèixer-se en qüestió de dies. I encara que semblava destinat a tornar a Bilbao, la irrupció de l'Atlético ha canviat les regles del joc. Ara, el futur d'Areso podria estar molt més a prop del Metropolitano que de San Mamés.