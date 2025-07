Joan Laporta desesperat: Cop molt dur per al Barça amb Ter Stegen

En ple inici de la pretemporada, el Barça s'enfronta a una d'aquelles situacions que poden canviar radicalment el futur de l'equip. El club havia preparat els primers entrenaments amb la idea d'avaluar tots els seus jugadors, però una de les peces clau al vestidor, Ter Stegen, no ha saltat a la gespa en cap de les primeres sessions. La directiva observa la situació amb inquietud, sabent que qualsevol decisió presa en els pròxims dies marcarà la fulla de ruta al mercat de fitxatges i la planificació de la plantilla.

La realitat és que Marc-André Ter Stegen arrossega molèsties a l'esquena que han obligat els metges del club a frenar qualsevol mena d'esforç en aquesta pretemporada. Segons han informat mitjans com 'Jijantes' i SPORT, el porter alemany està valorant, juntament amb el cos mèdic, si tornar a passar pel quiròfan o apostar per un tractament conservador. Aquesta decisió, que es prendrà en els pròxims dies, pot suposar una baixa de fins a quatre mesos en cas d'operació, cosa que deixaria l'equip sense un dels seus pilars fins ben entrat el curs.

No és la primera vegada que Ter Stegen viu un escenari així. El 2023 ja va haver de ser intervingut per una lesió lumbar que el va apartar dels terrenys de joc durant diversos mesos. Més recentment, una lesió al genoll també el va tenir fora gairebé tota la temporada passada. La repetició d'aquests problemes mèdics genera dubtes a la directiva i afegeix pressió a una porteria que estava destinada a canviar de protagonista.

| F.C. Barcelona

El cop per a Laporta: D'una venda estratègica a una baixa de llarga durada

El cas de Ter Stegen no només té impacte esportiu, sinó també econòmic i estratègic per al Barça. La directiva, amb Joan Laporta al capdavant, havia obert la porta a una possible venda de l'alemany per alleujar la delicada situació financera del club. El sou del porter supera els 15 milions bruts anuals i alliberar-lo hauria significat marge per a noves incorporacions.

Tanmateix, la lesió i la possible operació compliquen qualsevol moviment de sortida. Els clubs interessats no estaran disposats a negociar mentre existeixi el dubte sobre el seu estat físic i un període de baixa que podria allargar-se fins al desembre. Així, el Barça es queda sense la possibilitat d'un traspàs i Laporta veu com s'esvaeix una de les seves principals estratègies per equilibrar els comptes aquest estiu.

Joan García, la solució a la porteria i el possible alleujament en el 'Fair Play'

La situació de Ter Stegen canvia el panorama de la porteria blaugrana. El fitxatge de Joan García, procedent de l'Espanyol, respon a la necessitat de comptar amb garanties sota pals. Si finalment l'alemany és baixa de llarga durada, el club podria recórrer a no inscriure'l a LaLiga, una maniobra ja vista en casos com el de Christensen. Així, la fitxa de Ter Stegen no computaria en el límit salarial i l'entitat podria inscriure sense problemes Joan García, resolent part del drama administratiu que arrossegava des de fa setmanes.

A més, el debat sobre la titularitat s'apaga completament. Joan García, una aposta consensuada pel cos tècnic i la directiva, serà el porter titular a l'inici del campionat, mentre que la figura de Szczesny com a suplent aporta experiència i fiabilitat. El jugador del planter Diego Kochen, per la seva banda, tindrà minuts a la gira asiàtica i serà el tercer porter, mentre Iñaki Peña té via lliure per buscar destí

El cop per al Barça és doble: perd un jugador experimentat en un moment clau i veu frustrades les seves opcions de traspàs. Per a Ter Stegen, la decisió d'operar-se o no pot marcar també el seu futur amb la selecció alemanya. Si passa pel quiròfan, tindria l'opció de buscar equip a l'hivern, amb la vista posada a aconseguir la titularitat d'Alemanya i ser al Mundial. El club, per la seva banda, haurà de redissenyar els seus plans a la porteria i en la gestió de la plantilla per a la temporada 2025-2026