Ernesto Valverde s'ho pensa, 'no' a Unai Núñez: 4 possibles fitxatges per a la defensa

Bilbao viu setmanes d'il·lusió i expectatives altes. El retorn de l'Athletic Club a la Champions League onze anys després ha omplert d'energia l'ambient a San Mamés, on l'afició ja somia amb veure els lleons competint al màxim nivell europeu. Tanmateix, la planificació esportiva no està exempta de reptes. Un dels principals focus ara mateix és a la defensa i, especialment, a l'eix central, on la plantilla d'Ernesto Valverde perd efectius de cara a un curs que es preveu maratonià, amb més de 50 partits a l'horitzó.

L'Athletic s'enfrontarà a la Ponferradina el 19 de juliol en el seu primer amistós de pretemporada, però encara hi ha moltes incògnites per resoldre abans d'aquest debut. La sortida d'Óscar de Marcos i la situació de diversos jugadors cedits afegeixen incertesa a la composició final de l'equip.

De moment, el club compta amb tres centrals de garanties: Dani Vivian, un dels millors de LaLiga i fix a les convocatòries internacionals; Yeray Álvarez, amb experiència i jerarquia; i Aitor Paredes, que segueix consolidant-se com a alternativa sòlida. Però falta una quarta peça, clau per afrontar una campanya de màxima exigència.

El cas Unai Núñez: una cessió sense continuïtat i el futur a l'aire

La gran incògnita d'aquest estiu ha estat el desenllaç del cas Unai Núñez. El central de Sestao va tornar a l'Athletic Club la passada campanya en qualitat de cedit des del Celta de Vigo, després que el club biscaí inclogués una clàusula de recompra. Núñez va complir amb escreix, aportant solidesa i experiència durant una temporada en què l'Athletic va ser, de fet, la defensa menys golejada de la lliga espanyola. El seu paper va ser especialment rellevant durant la rotació de centrals i en els moments de més càrrega de partits.

Tanmateix, malgrat les bones prestacions del jugador, la direcció esportiva ha decidit no executar l'opció de compra i permetre que Núñez torni a Vigo. Des de l'entorn del futbolista asseguren que la seva prioritat és tornar al Celta i guanyar-se un lloc, encara que l'entitat gallega no sembla comptar amb ell per a la 2025/26, obrint la porta a nous destins al mercat. Núñez encara té dos anys de contracte a Vigo, però el club celeste busca alleugerir massa salarial i podria facilitar la seva sortida, igual que amb altres cedits com Carles Pérez, Manu Sánchez o Joseph Aidoo.

La pedrera i el somni de Laporte: Qui serà el quart central a San Mamés?

Amb la sortida d'Unai Núñez confirmada, l'Athletic explora diverses vies per completar la seva línia defensiva. L'opció natural és mirar cap a Lezama, on el filial ha tret joves com Jon de Luis, Aimar Duñabeitia o Ander Izaguirre, que podrien fer el salt a la pretemporada i convèncer Valverde del seu potencial. No obstant això, l'exigència de la Champions i el calendari comprimit obliguen a valorar fitxatges de més experiència.

Aquí entra en escena el gran somni de l'afició: Aymeric Laporte. El central internacional, ara a l'òrbita del futbol francès i amb contracte fora de l'abast econòmic de l'Athletic, seria un fitxatge d'impacte per al retorn europeu. La realitat, però, és complexa: el salari de Laporte està fora del pressupost habitual d'Ibaigane i el mateix jugador gestiona altres opcions al continent. Així i tot, el club biscaí manté viva l'esperança i treballa discretament per intentar seduir-lo, sobretot després de tornar a una competició de prestigi com la Champions League.