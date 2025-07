El Reial Saragossa treballa en dos fitxatges de nivell: Reforços gratuïts per a la medul·lar

per Joan Grimal

El Real Zaragoza afronta el mercat de fitxatges amb prudència, estratègia i, sobretot, molt d'enginy. Les limitacions econòmiques del club obliguen el director esportiu, Txema Indias, a treballar amb discreció però amb fermesa. L'objectiu principal és reforçar el centre del camp amb jugadors experimentats, de rendiment immediat i amb un cost assumible.

La medul·lar, una prioritat absoluta

Tot i els esforços per mantenir la columna vertebral de l'equip que va lluitar la temporada passada, la direcció esportiva busca incorporacions que elevin el nivell competitiu i, sobretot, que garanteixin una adaptació ràpida a l'estil de joc del nou entrenador.

Txema Indias ha descartat grans revolucions a la plantilla. Tanmateix, sap que alguns retocs en zones clau poden marcar la diferència entre aspirar a mantenir-se a la meitat de la taula o lluitar de debò per l'anhelat ascens. Per això, ha intensificat el seu seguiment a diversos jugadors que actualment estan sense equip, cosa que facilita la negociació i evita desemborsaments en traspassos.

Dos perfils amb experiència i recorregut

El primer d'ells va participar activament en el recent ascens del seu equip a Primera Divisió. Va finalitzar contracte després de l'ascens i no va renovar, quedant lliure en un moment clau de la seva carrera. Als seus 33 anys, busca un projecte esportiu seriós en què pugui sentir-se valorat i continuar competint al màxim nivell.

El segon arriba després de diverses temporades a LALIGA EA SPORTS, on ha tingut un paper rellevant en equips de la meitat de la taula. La seva sortida va ser una decisió del club, que va decidir no oferir-li una renovació, tot i que el jugador continuava sent un habitual a les alineacions.

Un interès amb sentit

Talent veterà, sense cost de traspàs i amb recorregut en el futbol espanyol. Si bé les aspiracions d'un d'ells eren mantenir-se a Primera Divisió, el pas del temps sense ofertes convincents fa que contempli amb bons ulls projectes com l'aragonès, amb història, ambició i una afició fidel.

La prioritat de Txema Indias és tancar aviat almenys una d'aquestes operacions, sabent que la competència pot augmentar en qualsevol moment. L'interès existeix, el perfil encaixa i les negociacions, segons fonts properes al club, podrien intensificar-se els pròxims dies.

Els noms que il·lusionen el saragossisme

Finalment, i com ha pogut confirmar ElDesmarque, els dos futbolistes que es troben al radar saragossista són César de la Hoz i Darko Brasanac. El primer arriba després d'una notable etapa al Real Oviedo, mentre que el segon va ser peça clau al Leganés, Osasuna i Betis.

Tots dos busquen un nou repte. I Saragossa, un nou impuls. L'afició, com sempre, espera amb il·lusió. Perquè en una categoria tan exigent com Segona, cada reforç compta… i aquests dos noms podrien marcar la diferència.