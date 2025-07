El Màlaga somia en gran i pensa en un jugador del Reial Madrid: Fitxatge arriscat

per Joan Grimal

El Màlaga CF continua fent passes fermes en el seu ambiciós projecte per a la nova temporada. En un mercat de fitxatges on els malaguistes ja han tancat incorporacions com la d'Adrián Niño, el club de Martiricos té molt avançada una altra operació amb un perfil més arriscat, però també amb un sostre altíssim.

Un fitxatge cuinat amb paciència

Segons ha revelat el periodista porto-riqueny Arnaldo Marrero, la direcció esportiva del Màlaga fa setmanes que treballa silenciosament en un acord amb el Real Madrid per contractar els serveis d'un davanter que ha brillat en categories inferiors, però que no ha acabat d'assentar-se per diverses lesions que ha patit.

El jugador i el club andalús ja haurien arribat a un acord per a un contracte de dues temporades més una d'opcional, supeditada a objectius esportius. La fórmula permet al Màlaga protegir-se davant el risc físic que suposa fitxar un futbolista amb historial mèdic delicat, sense renunciar a un possible rendiment explosiu a Segona Divisió o fins i tot, a mitjà termini, a LaLiga EA Sports.

Negociacions amb el Real Madrid: cessió o traspàs

En aquest cas, però, no es tracta d'una cessió, sinó d'un traspàs en propietat. El Màlaga pagaria una quantitat que ronda els 300.000 euros, tot i que el veritable escull és en els termes del possible benefici futur. El Real Madrid, coneixedor del potencial del jugador, vol assegurar-se el 50% d'una futura venda.

Aquesta clàusula és clau per a les dues parts: els blancs no perden completament el control sobre un jugador format a Valdebebas, i el Màlaga pot tancar una incorporació sense hipotecar la seva economia, sempre sota la supervisió de Loren Juarros.

Un talent que busca rellançar la seva carrera

El jugador en qüestió va arribar al Real Madrid com una promesa amb una enorme projecció internacional. La seva velocitat, desequilibri i capacitat per trencar línies el van convertir en una joia seguida de prop per clubs de tot Europa. Tanmateix, les lesions van tallar en sec aquesta progressió.

El Màlaga, que vol rejovenir la seva plantilla amb fam i talent, el considera una aposta calculada: si el jugador aconsegueix mantenir-se sa, pot convertir-se en un dels protagonistes de la temporada. A més, l'afició veu bé aquest tipus de fitxatges valents, allunyats dels noms mediàtics, però amb un gran marge de creixement.

Un canvi d'aires necessari

A Valdebebas ja es dona per fet que l'extrem no entra en els plans del primer equip ni del Castilla. L'entorn del futbolista també veu amb bons ulls un canvi d'aires. La possibilitat de tenir minuts, de sentir-se important i de competir en un estadi com La Rosaleda ha estat clau per a la seva decisió.

Alguns fins i tot celebren que un dels seus vagi a jugar en un club històric del futbol espanyol. El seu nom ha generat expectativa, il·lusió i algun debat per les seves lesions passades, però la direcció esportiva del Màlaga sembla convençuda. El jugador que es vestirà de blanquiblau aquest estiu es diu Jeremy de León.