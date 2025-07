Matteo Moretto confirma el desè fitxatge de l'Espanyol de Manolo González

L'RCD Espanyol ha après la lliçó. Després de segellar la permanència a LaLiga EA Sports en l'última jornada, el conjunt de Manolo González no vol tornar a viure una temporada tan angoixant. Per això, la direcció esportiva ha accelerat en el mercat estival i és a prop de tancar el seu desè fitxatge.

Un pivot físic per estabilitzar el centre del camp

El tècnic del conjunt barceloní havia marcat com a prioritat reforçar l'eix del centre del camp. Aquest internacional congolès nascut a Suïssa ha estat l'escollit. Als seus 28 anys, el migcampista arriba després d'una gran campanya amb el Cremonese italià, on va ser fonamental per a l'ascens a la Serie A.

Des de la seva arribada al futbol italià el 2022, Pickel ha disputat 108 partits, marcant 8 gols i repartint 3 assistències. Amb experiència, físic i un perfil defensiu molt marcat, es perfila com una peça clau per dotar d'equilibri el nou Espanyol.

Un fitxatge estratègic a baix cost

Segons ha informat el periodista Matteo Moretto, especialista en mercat, l'Espanyol ja té lligat el jugador, pel qual pagarà 1,1 milions d'euros fixos més 400.000 en variables. Una quantitat molt inferior als 3,8 milions que el Cremonese va pagar per ell al Famalicão portuguès fa només dos anys.

El club blanc-i-blau veu en aquest jugador una oportunitat de mercat que pot rendir des del primer dia. El fitxatge s'emmarca dins d'una política de reconstrucció prudent però ambiciosa. Manolo González vol una plantilla curta però amb garanties, on cada jugador tingui clar el seu rol i pugui adaptar-se a diversos sistemes.

Desena incorporació de l'estiu

L'Espanyol assoliria la seva desena incorporació de l'estiu. La direcció esportiva ha actuat amb rapidesa i criteri per reforçar totes les línies, sense cometre els errors de planificacions anteriors. El club ha fitxat porters, defenses, extrems i davanters, i ara apuntala el mig del camp amb un jugador que pot assumir galons.

El vestidor necessitava noves veus i aquest jugador podria convertir-se en un dels líders silenciosos del grup. Per experiència, per caràcter i per rendiment, l'Espanyol confia que el congolès sigui una figura clau en el salt de qualitat que necessita l'equip.

Una afició que exigeix més

La temporada passada va deixar un regust amarg a la parròquia perica. L'equip va salvar la categoria a l'últim sospir, però el patiment va ser innecessari i el joc, moltes vegades, va deixar dubtes. Conscient d'això, el club ha treballat per canviar la imatge i donar eines al tècnic perquè l'equip competeixi de veritat.

Pickel és el tipus de jugador que no només suma sobre la gespa, sinó que encomana intensitat, rigor tàctic i sacrifici. A més, la seva versatilitat —pot jugar com a pivot, interior o fins i tot central en una línia de tres— dona a Manolo González un comodí molt útil en moments clau.

Pas ferm cap a un nou Espanyol

Queda clar que l'Espanyol no vol repetir el drama de l'última temporada. Amb Manolo González renovat i avalat, i amb fitxatges com el de Charles Pickel, el club fa un pas endavant per construir un bloc sòlid, competitiu i sense complexos. La permanència ja no és suficient: ara toca mirar cap amunt.