Confirmat, s'apropa el primer fitxatge de la Reial Societat: negociacions en marxa

La Real Sociedad vol tancar com més aviat millor la contractació d'un nou central per apuntalar la seva defensa de cara a la pròxima temporada. I tot apunta que l'escollit és un jugador actualment a les files del Brighton & Hove Albion de la Premier League.

El conjunt txuri-urdin fa setmanes que negocia, però ara ha posat una marxa més per convèncer el club anglès i fer-se amb el defensa abans que altres clubs s'avancin.

Una operació avançada, però encara sense tancar

L'acord entre jugador i Real Sociedad és pràcticament total. El futbolista està il·lusionat amb la possibilitat de jugar a Anoeta i ja ha traslladat al seu entorn i al mateix Brighton que la seva prioritat és vestir de blanc-i-blau. Tanmateix, com sol passar en aquests casos, l'entesa entre clubs és l'escull que queda.

El Brighton no posarà traves a la sortida del jugador, però tampoc el regalarà. Amb contracte fins al juny de 2027, el club anglès espera recuperar part de la inversió realitzada i valora el jugador en una quantitat que encara supera les previsions econòmiques inicials de la Real Sociedad.

Olasagasti, clau per desbloquejar l'operació

El migcampista basc és molt a prop de signar pel Levante, i el seu traspàs alliberaria espai salarial i marge econòmic per afrontar el fitxatge del brasiler. Segons fonts properes al club, la marxa d'Olasagasti podria fer-se oficial en les pròximes hores.

Aquest tipus d'operacions encadenades no són noves al mercat d'estiu, i en aquest cas concret es converteixen en una via directa per tancar l'objectiu prioritari de Sergio Francisco, que encara no ha incorporat cap jugador nou, més enllà dels cedits que tornen.

Igor Julio ja és a Espanya

El defensa es troba a la Costa del Sol, on el Brighton està realitzant un dels seus stages de pretemporada. Des d'allà, el jugador segueix de prop l'evolució de les negociacions i espera poder incorporar-se aviat a la disciplina de l'equip donostiarra.

Als seus 26 anys, Igor Julio compta amb una important experiència en el futbol europeu. Abans d'arribar al Brighton, va militar en clubs italians com la Fiorentina o el SPAL, i destaca per la seva solidesa defensiva, la seva anticipació i la seva capacitat per treure la pilota jugada des del darrere.

Expectativa a Sant Sebastià

L'afició txuri-urdin està a l'expectativa. Saben que es tracta d'una operació complexa, però també d'un reforç necessari per afrontar una temporada exigent. La defensa ha estat una de les línies amb més alts i baixos els últims anys, i l'arribada d'un central com Igor Julio suposaria un salt de qualitat evident.

El club espera poder anunciar aquesta mateixa setmana l'acord definitiu amb el Brighton. Seria el primer gran moviment de la Real en aquest mercat estival i una mostra clara d'ambició. Igor Julio és el nom propi d'aquest estiu a Zubieta. I si tot va segons el previst, també ho serà de l'eix de la defensa de la Real Sociedad.