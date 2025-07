Corberán assumeix l'adeu de Mosquera: El València tria un recanvi 'top', arriba cedit

Amb el mercat de fitxatges en ple apogeu, el Valencia CF ha activat una operació clau per apuntalar la seva defensa. El club de Mestalla, conscient de la necessitat urgent de reforçar el centre de la defensa, ha començat contactes amb un central experimentat, actualment vinculat a un club europeu de primer nivell.

La direcció esportiva, encapçalada per Miguel Ángel Corona, treballa amb prudència però amb determinació. Les possibles sortides de Mosquera i Yarek, sumades a la manca de recanvis fiables, han obligat el Valencia a sondejar el mercat amb rapidesa.

Un buit preocupant al centre de la defensa

Mosquera té ofertes de l'Arsenal i la seva sortida sembla imminent. Yarek, per la seva banda, ha mostrat la seva intenció de deixar el club a causa de la poca participació sota el comandament de Carlos Corberán. Si tots dos abandonen l'equip, el Valencia es quedaria amb Diakhaby i Tárrega com a únics centrals purs.

Davant aquest panorama, el club s'ha llançat a per un perfil amb experiència internacional, solvència tàctica i capacitat per liderar des del darrere. L'operació, però, no serà senzilla: el jugador té contracte en vigor fins al 2027 amb el seu club actual i no es contempla una sortida gratuïta.

Negociació en marxa amb un club italià

L'entitat propietària del jugador, un club de la Serie A, ha deixat clar que no regalarà el defensa. Tot i que està disposada a negociar, la seva exigència és clara: només acceptarà una cessió si va acompanyada d'una obligació de compra. La primera proposta del Valencia va ser una cessió amb opció de compra, que ha estat rebutjada per insuficient.

Des de Mestalla no descarten millorar l'oferta. Les converses segueixen obertes i s'espera que les pròximes 48 hores siguin decisives. El futbolista, per la seva banda, veu amb bons ulls tornar a LaLiga, on va viure els seus millors anys com a professional.

Una oportunitat de mercat

El defensa en qüestió no ha tingut continuïtat aquesta última temporada. Va estar cedit a la Bundesliga, on només va poder disputar set partits a causa d'una lesió muscular. Tot i això, manté un gran cartell a Espanya, i la seva experiència en competicions europees el converteix en una oportunitat atractiva per a diversos equips.

Segons mitjans italians, no només el Valencia ha preguntat per la seva situació. Altres clubs espanyols també han mostrat interès, però la insistència del conjunt che, sumada a les bones relacions entre les directives, fa que sigui el millor posicionat.

Perfil ideal per a Corberán

Carlos Corberán ha donat llum verda a l'operació. El tècnic valencianista considera que aquest perfil encaixaria perfectament en el seu esquema. No és un central ràpid, però sí molt intel·ligent en l'anticipació, amb bona sortida de pilota i capacitat per assumir responsabilitat defensiva en partits d'alta tensió.

La idea del cos tècnic és que arribi com més aviat millor, idealment abans de l'stage de pretemporada. D'aquesta manera, podria integrar-se amb el grup i adaptar-se ràpidament a l'estil de joc que pretén implantar el míster.

I el nom és…

Fins ara, el club no ha fet oficial el seu objectiu prioritari. Però fonts properes a l'operació han confirmat a Estadio Deportivo que el jugador que el Valencia vol incorporar a la seva defensa és Mario Hermoso.

El central espanyol, actualment propietat de l'AS Roma, no entra en els plans de l'equip italià i podria tornar a LaLiga aquest mateix estiu. El Valencia ha estat el primer a moure fitxa. Ara, la pilota és a la teulada de la Roma… i del mateix Hermoso.