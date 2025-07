El Málaga se fija en un futbolista del Osasuna para reforzar el extremo

El Málaga Club de Fútbol está decidido a dar un paso adelante en su ambicioso proyecto deportivo. Tras una temporada en la que se logró la permenencia, la dirección deportiva trabaja sin descanso para confeccionar una plantilla competitiva que permita al equipo luchar por volver a la élite del fútbol español.

Y en este contexto, ha surgido un nombre con fuerza: un futbolista joven, con experiencia en Segunda División y un perfil que encaja perfectamente en los esquemas de Sergio Pellicer.

Un talento contrastado en LaLiga Hypermotion

Según ha adelantado Radio Marca Málaga, el conjunto blanquiazul se ha fijado en uno de los extremos más destacados de la pasada temporada en la categoría de plata. Se trata de un jugador que militó en el CD Mirandés, donde ofreció un rendimiento sobresaliente y fue titular indiscutible durante toda la campaña.

De vuelta a su club de origen, el Osasuna, el joven extremo se enfrenta a una dura competencia para ganarse un hueco en la plantilla navarra. Aunque su actual técnico valora positivamente su evolución, el salto cualitativo de la plantilla rojilla de cara a la temporada 2025-2026 podría limitar sus minutos.

Un mercado agitado para el Málaga

El equipo costasoleño ha sufrido varias bajas importantes en este mercado veraniego. Kevin Medina y Antoñito Cordero, dos de sus piezas clave en ataque, ya no forman parte del vestuario malaguista. En especial, la marcha de Cordero al Newcastle inglés ha supuesto un duro golpe, tanto en lo deportivo como en lo emocional.

Y no han tardado en encontrar a su candidato ideal. El extremo navarro ha demostrado ser un jugador rentable y versátil, capaz de rendir en ambas bandas y de adaptarse a distintos sistemas de juego. Además, ya conoce la exigencia de la Segunda División y no necesitaría un periodo de adaptación prolongado.

Una negociación compleja pero abierta

Aunque no será fácil hacerse con sus servicios, en La Rosaleda confían en poder cerrar la operación en los próximos días. Desde Osasuna no descartan una nueva cesión si el jugador no entra en los planes inmediatos del técnico, siempre y cuando se garantice su protagonismo en otro club.

No obstante, la competencia interna en el equipo navarro podría frenar su salida. El jugador ha vuelto con ganas de demostrar que puede tener sitio en Primera División, y Osasuna no quiere precipitarse con una decisión que podría afectar a su progresión. Aun así, el interés del Málaga es firme y las conversaciones continúan.

Un perfil ideal para Pellicer

Sergio Pellicer ha dejado claro que busca jugadores comprometidos, con hambre de crecer y que puedan aportar desequilibrio en los metros finales. Este joven extremo cumple todos los requisitos y podría convertirse en una pieza clave para el nuevo proyecto malaguista.

Si finalmente se concreta su fichaje, sería un golpe de efecto en el mercado y una señal de que el Málaga va en serio en su objetivo de regresar a la máxima categoría. Y es que el futbolista en cuestión no es otro que Iker Benito, el talentoso extremo de 21 años que deslumbró con el Mirandés y que ahora podría vestir de blanquiazul.