Loïc Badé podria tenir els dies comptats: El Sevilla s'ho pensa, oferta rebuda

El Sevilla FC es troba davant la tessitura de sanejar els seus comptes aquest estiu i Badé apareix com una de les sortides més factibles i importants. El central francès de 25 anys, que va signar el passat mes de setembre fins al 2029, ha despertat un clar interès de diversos clubs de la Premier League. El seu possible traspàs podria alleujar notablement unes finances molt pressionades després d'una temporada sense Europa i amb el límit salarial més ajustat de LaLiga.

El preu de sortida

Des de Nervión manegen una xifra de sortida orientativa que ronda els 35 milions d'euros, tot i que en algunes fonts es planteja una xifra lleugerament inferior, d'uns 30 milions, per tancar l'acord aquest mateix mes, segons diariodesevilla.es. La clàusula de rescissió es manté en 50 milions, tot i que el club estaria disposat a vendre per menys davant la seva necessitat d'ingressos.

Badé desperta interès a la Premier League

Badé no oblidarà el seu breu pas per Anglaterra amb el Nottingham Forest la temporada 2022‑23, on no va arribar a disputar ni un minut. Tot i així, a Nervión ha ressorgit com una peça fiable a l'eix de la defensa. A més, el seu debut amb la selecció absoluta de França a la final pel bronze de la Nations League el passat 8 de juny li ha donat visibilitat a nivell internacional.

El combinat nacional el va veure brillar, cosa que ha augmentat el seu valor. Ara múltiples equips d'Anglaterra —incloent-hi Aston Villa i Liverpool— haurien activat el seu radar. També es posa sobre la taula el Leverkusen com a opció, cosa que podria disparar el valor de l'operació.

Què opina el jugador de tot plegat?

Badé es va mostrar ferm al gener en rebutjar una oferta de l'Aston Villa, coincidint amb el projecte de Monchi, Emery i Vidagany, manifestant sentir-se “molt bé” a Sevilla i en disposició de quedar-se si podia progressar esportivament. Tanmateix, en aquesta nova finestra sembla haver canviat d'opinió. Ara estaria disposat a valorar una sortida, sempre que el club anglès ofereixi Champions i millores salarials significatives.

Impacte econòmic al Sánchez Pizjuán

La possible venda de Badé generaria una bombolla d'oxigen per a les arques del Sevilla. El club arrossega dificultats derivades de no disputar competicions europees i una plantilla que necessita reajustar-se després d'una temporada en què només va aconseguir la dissetena posició a LaLiga.

Amb uns recursos limitats, la sortida de Badé podria permetre fitxatges en defensa, reforçar altres zones del camp o fins i tot alleujar pes retributiu amb la massa salarial. Però també deixaria un buit considerable, ja que el seu rendiment en les últimes temporades l'ha convertit en un pilar de la defensa sevillista.

I, ara què?

Si l'operació es concreta aviat, Badé aterraria en una lliga amb un ritme més vertiginós, exigència física i expectatives altes. Clubs com el Liverpool podrien oferir-li minuts immediats a la Champions i competir per títols. Altres com l'Aston Villa o el flamant clàssic Leverkusen fins i tot podrien assumir la seva incorporació com a peça clau del projecte per a la pròxima temporada. L'arribada del nou jugador serà un repte per al nou entrenador, Matías Almeyda.

La sortida de Loïc Badé seria no només un cop econòmic per al Sevilla, sinó també esportiu. Per al jugador, suposa una oportunitat de tornar a provar fortuna a Anglaterra, aquesta vegada sota millors condicions, amb ambició Champions i un projecte sòlid. Tot sembla alinear-se perquè Badé visqui un estiu decisiu, la resolució del qual marcarà no només el seu futur professional, sinó també l'estratègia de mercat i reconstrucció d'un dels històrics del futbol espanyol.