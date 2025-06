Carlos Corberán dona l'OK: El València vol repetir una operació de gener

El Valencia CF afronta l'inici de l'estiu amb la intenció de donar continuïtat al projecte de Carlos Corberán, que ha retornat a l'equip una certa estabilitat enmig d'un context de dificultats econòmiques i dubtes institucionals. La direcció esportiva treballa per definir una plantilla competitiva, amb el focus posat en l'arribada de reforços capaços d'elevar el nivell sense hipotecar el futur del club. El retorn d'un dels jugadors que més il·lusió va generar a l'afició durant l'últim mercat d'hivern s'ha convertit, de nou, en una prioritat.

La història d'Iván Jaime amb el Valencia encara no ha escrit el seu darrer capítol. El futbolista andalús, que va arribar cedit al gener des del Porto, ha deixat clar que li agradaria tornar a vestir la samarreta blanc-i-negra, segons informava El Desmarque. Sap que a Portugal no tindrà les oportunitats desitjades i, tot i tenir contracte fins al 2028 i una clàusula de rescissió de 80 milions, el seu objectiu és tornar a LaLiga.

En la seva primera etapa a Mestalla, les lesions van frenar la seva progressió. Tot i que només va sumar 350 minuts repartits en 11 partits, l'afició i el cos tècnic confien en la seva qualitat i potencial per ser determinant. Iván Jaime, que pot actuar com a mitjapunta o caigut a l'esquerra, manté intacta l'ambició i està decidit a deixar enrere la mala fortuna física que el va perseguir el curs passat.

Corberán insisteix en la seva aposta pel talent andalús al centre del camp

Carlos Corberán no amaga la seva preferència pel perfil d'Iván Jaime. De fet, durant la temporada passada, el tècnic de Cheste va arribar a alinear junts el mateix Jaime i André Almeida, un altre dels pilars de l'equip. Aquesta aposta tàctica evidencia la intenció de l'entrenador de construir un centre del camp creatiu, amb arribada i versatilitat.

El club sap que repetir la fórmula de la cessió amb opció de compra és l'única via realista per continuar comptant amb l'andalús. Segons les últimes informacions de la premsa portuguesa, el Porto prefereix esperar ofertes de traspàs, amb un preu de sortida proper als 10 milions, una xifra fora de l'abast valencianista. Tanmateix, tant Gourlay com Corona —responsables de la direcció esportiva— comparteixen la visió de Corberán: la cessió és la millor solució a curt termini, mentre no sorgeixin compradors ferms.

La planificació del Valencia i els reptes econòmics al mercat estival

El Valencia es mou al mercat amb prudència. La delicada situació financera obliga a prioritzar operacions que no comprometin el futur del club. En aquest escenari, el cas d'Iván Jaime és paradigmàtic: els de Mestalla ja van rebutjar una oferta de 10 milions per André Almeida, cosa que evidencia l'aposta per construir un projecte des de la paciència i el talent jove. També 20 'quilos' del Milan per Javi Guerra i uns altres 20 de l'Arsenal per Christian Mosquera.