Primera petició d'Almeyda: El Sevilla, a per un davanter que juga el Mundial de Clubs

per Iker Silvosa

El Sevilla afronta un estiu ple d'incògnites a la seva plantilla. Després d'una temporada marcada per la irregularitat, els focus ara apunten cap al mercat de fitxatges, on la direcció esportiva treballa per satisfer les primeres peticions de Matías Almeyda. El nou entrenador argentí ha arribat amb la intenció de donar un gir a l'equip, especialment a les bandes, una de les zones on més canvis es preveuen en les pròximes setmanes.

D'entre els noms que sonen amb força per reforçar l'atac destaca el d'Exequiel Zeballos. El jove atacant de Boca Juniors havia viatjat als Estats Units per disputar el Mundial de Clubs, però l'eliminació prematura dels xeneizes ha tallat d'arrel les seves aspiracions al torneig.

El seu pas per la competició ha estat accidentat: va començar com a suplent en els dos primers partits, entrant només als minuts finals. Va ser al tercer partit quan li va arribar l'oportunitat de sortir d'inici, tot i que només va poder disputar vint-i-cinc minuts abans de ser substituït per lesió.

| Boca Juniors

El Sevilla observa de prop la situació. Segons va informar l'especialista Gianluca Di Marzio, Almeyda ha posat el seu nom sobre la taula per cobrir la possible sortida de jugadors com Juanlu Sánchez o Dodi Lukébakio. El perfil de Zeballos, ràpid i encarador, encaixa amb la idea de revitalitzar una banda dreta que podria perdre peces importants aquest estiu.

Boca Juniors i la situació actual de Zeballos: Oportunitat de mercat?

Zeballos, conegut com "El Changuito", és un futbolista amb talent però que no acaba de consolidar-se com a titular a Boca Juniors. Tot i la seva joventut, fa temps que és al primer equip i ha participat en la majoria dels partits del torneig argentí, tot i que el seu protagonisme ha anat en descens. Durant l'últim campionat de lliga, va sumar un gol i una assistència en quinze partits, a més de disputar minuts al torneig de copa i als play-off pel títol.

La seva manca de continuïtat, unida a la pressió de l'afició —que no ha dubtat a criticar les seves últimes actuacions—, alimenta les possibilitats que l'extrem decideixi buscar un nou destí a Europa. Boca Juniors, per la seva banda, ja ha rebutjat ofertes que rondaven els nou milions d'euros, procedents principalment del futbol àrab, i manté una clàusula de rescissió propera als tretze milions.

El contracte de Zeballos amb Boca s'estén fins al desembre de 2026, però el club podria estar disposat a negociar en cas d'una proposta convincent.

L'estil de Zeballos i el que busca Almeyda a la banda dreta

El nou tècnic del Sevilla ha deixat clar que vol reforçar l'atac amb jugadors que aportin desequilibri i velocitat. Zeballos, internacional en categories inferiors amb l'Argentina i campió sud-americà sub-15 i sub-17, compleix amb aquest perfil gràcies a la seva capacitat per desbordar i buscar l'u contra u. Les seves virtuts tècniques, combinades amb la seva joventut i fam de minuts, poden convertir-lo en una aposta interessant per LaLiga.

A nivell tàctic, Zeballos pot actuar per ambdues bandes i fins i tot adaptar-se a posicions més centrades, cosa que donaria polivalència al sistema d'Almeyda. Tanmateix, el gran repte serà la seva capacitat per adaptar-se al ritme i les exigències del futbol espanyol, després d'una etapa marcada per la irregularitat i la pressió mediàtica a l'Argentina.