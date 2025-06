Gran notícia al Real Betis: S'escalfa el fitxatge d'un campió de la Champions

per Iker Silvosa

La direcció esportiva del Betis es troba en un moment decisiu. El mercat de fitxatges està revolucionant els equips que aspiren a créixer a LaLiga i també els que busquen fer un salt internacional. A Heliòpolis, la recerca d'un davanter de primer nivell és una de les prioritats abans de l'inici de la pretemporada. Aquest estiu, els rumors han adquirit un nou protagonisme amb el nom d'un atacant que, fa tot just uns anys, aixecava la Champions League amb el Real Madrid

Luka Jovic, que acaba contracte amb l'AC Milan el 30 de juny, es prepara per negociar com a agent lliure després d'una etapa sense massa continuïtat a la Serie A. El davanter serbi, que va ser una aposta milionària del Real Madrid el 2019 després de brillar a l'Eintracht de Frankfurt, no ha aconseguit reeditar aquell nivell en cap de les seves últimes aventures

Als seus 27 anys, Jovic es troba davant d'una nova cruïlla: després de marcar només quatre gols en 17 partits amb el Milan la temporada passada i participar en menys del 20% dels minuts disponibles, sap que necessita un club on pugui ser protagonista. Segons el periodista Rudy Galetti, tant el Betis com la Real Sociedad han mostrat interès en el seu fitxatge, tot i que la competència al mercat europeu és ferotge i el serbi prioritza una oferta esportiva interessant… i, si és possible, amb una prima de fitxatge que millori els més de tres milions nets que percebia a Itàlia

| Twitter

Real Betis i Real Sociedad, atents al moviment de peces a la davantera

Al Benito Villamarín, la figura de Jovic representa aquest perfil de davanter amb experiència internacional i olfacte golejador que tant valora Manuel Pellegrini per a la seva plantilla. El tècnic xilè busca una alternativa que complementi Cucho Hernández i, depenent dels moviments al mercat, Cédric Bakambu. El club ha comunicat als agents del congolès i del Chimy Ávila que poden buscar destí, però tampoc es descarta la seva continuïtat si no arriben ofertes convincents

D'altra banda, la Real Sociedad també ha preguntat per la situació de l'ariet. El club txuri-urdin necessita reforçar el seu front d'atac després de la sortida de futbolistes importants i valora la possibilitat d'incorporar un jugador contrastat en competicions europees

Jovic, un davanter que busca rellançar la seva carrera a Espanya

El nom de Luka Jovic desperta opinions contraposades en el futbol espanyol. Després d'una etapa d'alts i baixos, el davanter serbi té l'oportunitat de retrobar-se amb la seva millor versió en un entorn que ja coneix. El seu primer pas per LaLiga no va ser l'esperat, però la seva qualitat i la seva capacitat per moure's dins l'àrea continuen generant interès entre clubs amb aspiracions europees

Al Betis, l'arribada d'un golejador com Jovic podria aportar un salt de qualitat necessari per afrontar els reptes de la propera temporada, tant a la Lliga com en competicions internacionals. La seva capacitat de rematada, la seva experiència en partits de màxima exigència i el seu desig de ser important en un projecte ambiciós juguen a favor seu en la cursa pel seu fitxatge