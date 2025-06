La Lliga mexicana vol pescar a l'Sporting de Gijón

L'Sporting de Gijón es mou ràpid a l'inici de l'estiu. El club asturià ha decidit apostar fort per César Gelabert, un dels futbolistes més desitjats del mercat i que, després d'una temporada cedit a El Molinón, ha convençut tant la direcció esportiva com Asier Garitano. El mitjapunta, format a les categories inferiors del Real Madrid i pertanyent al Toulouse, ha viscut un any de consagració a LaLiga Hypermotion, i el seu nom ha estat present a agendes de clubs d'Espanya i de l'estranger, incloent-hi propostes temptadores des de la Lliga MX.

El futbolista palentí, que va arribar cedit la temporada passada, ha completat 39 partits oficials amb l'elàstica blanc-i-vermella, signant sis gols i dues assistències. Però més enllà de les xifres, el seu impacte real s'ha notat en el tram decisiu del campionat, on va assumir galons i es va transformar en el jugador més influent de l'Sporting a l'últim terç de la lliga.

Els dubtes sobre la seva continuïtat no han deixat de sobrevolar El Molinón. Al contracte de cessió figurava una opció de compra de dos milions d'euros que l'Sporting podia activar abans del tancament de juny. Tot i que el club blanc-i-vermell ha fet un important desemborsament econòmic en aquest inici d'estiu —després d'adquirir també en propietat Jonathan Dubasin per 1,5 milions—, l'aposta per Gelabert es considerava prioritària als despatxos de Mareo.

| Sporting de Gijón

El mercat no ha estat aliè a la progressió del mitjapunta. Clubs de Mèxic s'havien interessat pel futbolista i estaven disposats a fer una inversió notable per convèncer tant el jugador com el Toulouse. El Granada també va sonar com a possible destí, tot i que finalment ha estat l'Sporting qui ha mogut fitxa primer. Segons fonts de l'entorn gijonès, com el mitjà Killer Asturias, el club asturià ha accelerat tots els tràmits i està a punt de tancar l'operació perquè Gelabert vesteixi de blanc-i-vermell fins al 2028.

La confiança de Garitano i el paper clau del jugador en el nou Sporting

El canvi d'entrenador a mitja temporada va ser el punt d'inflexió per a César Gelabert. Asier Garitano li va donar més llibertat, ubicant-lo com a mitjapunta i donant-li la batuta creativa de l'equip. Sota el comandament del tècnic basc, Gelabert ha estat determinant, participant en la majoria de gols que han permès a l'Sporting allunyar-se de la zona baixa i somiar amb fites més altes la pròxima campanya. “Té talent i vaig pensar que podia ajudar-lo a mostrar-lo”, va arribar a assenyalar Garitano en roda de premsa, reflectint el valor que li atorga en el seu projecte de futur.

El club, conscient que mantenir Gelabert era clau per a l'estabilitat i ambició del nou Sporting, no ha volgut esperar a la recta final del termini i ha decidit abonar la clàusula de compra de manera immediata. Aquest moviment permet reforçar la base d'un equip que aspira a ser protagonista a la pròxima Liga Hypermotion i tallar d'arrel qualsevol intent de fuga cap al futbol mexicà o cap a altres clubs espanyols.

| Twitter

Una inversió que condiciona la resta de la planificació d'estiu

Amb la inversió feta en Gelabert i Dubasin, el marge de maniobra de l'Sporting per reforçar altres posicions es redueix. La llista de la compra per a l'estiu contempla l'arribada de diversos reforços en defensa, un migcampista, un davanter i un extrem, tot i que l'esforç financer fet en el fitxatge del mitjapunta obliga la direcció esportiva a filar més prim les pròximes setmanes.

Gelabert, amb 23 anys, afronta ara un repte més gran: convertir-se en la referència absoluta d'un projecte que aposta pel talent jove i el creixement sostingut. Amb el seu futur ja definit, l'Sporting envia un missatge clar tant als seus rivals com al mercat: les seves peces més valuoses no es toquen. El futbol mexicà haurà de continuar buscant en altres destins.