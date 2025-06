L'enuig de Messi amb Lamine Yamal: 'L'ha molestat que...'

per Iker Silvosa

La història del futbol és plena de paral·lelismes i comparacions entre generacions. Al FC Barcelona, cada vegada que apareix un jove talent deslumbrant, el record de les llegendes s'instal·la en el debat. En les darreres setmanes, aquesta pressió mediàtica ha augmentat sobre la figura de Lamine Yamal, el jove prodigi que ha meravellat propis i estranys amb les seves actuacions i que es prepara per lluir el dorsal ‘10’ blaugrana.

Un detall curiós que molts aficionats han passat per alt és que, mentre la majoria celebrava el salt de Yamal al mític número de Leo Messi, el mateix jugador ha volgut homenatjar també un altre mite argentí. Just ahir, Lamine va compartir a les seves xarxes una imatge de Diego Armando Maradona, alimentant així el rumor d’un possible enuig entre Leo i Lamine.

El descontentament de Messi segons Jota Jordi: la comparació que incomoda

El debat va esclatar ahir a la nit al plató d'El Chiringuito. Jota Jordi, col·laborador habitual, va llançar una reflexió que no va trigar a fer-se viral. Segons les seves paraules, l’entorn de Leo Messi no està del tot còmode amb les contínues comparacions entre l’astre argentí i Lamine Yamal.

“A Lamine no li molesta que el comparin amb Messi. Ell sempre ha dit que Messi és el millor jugador de la història i que ell farà la seva història a part. O sigui, no li ha molestat mai. La meva pregunta és, i ho deixo a l’aire perquè cadascú entengui el que vulgui entendre, és si a Messi i al seu entorn els ha molestat aquesta comparació i si han fet algun moviment per fer saber a Lamine que li ha molestat. I fins aquí puc llegir”, va apuntar Jota Jordi en directe.

Aquestes declaracions han encès el debat a les xarxes socials, on molts aficionats especulen sobre la relació entre tots dos jugadors i el possible enuig de Messi. Les comparacions són inevitables quan es tracta del dorsal més emblemàtic del Barça, però sembla que el mateix Messi prefereix que cada jugador segueixi el seu propi camí, sense estar sota l’ombra permanent del seu llegat.

Les xarxes socials, l’‘unfollow’ i un gest que no passa desapercebut

Més enllà del que passa als terrenys de joc, el futbol modern també es juga a les xarxes socials. Fa només uns dies, diversos usuaris van detectar que Lamine Yamal havia deixat de seguir Leo Messi a Instagram. Un moviment que no ha passat desapercebut, ja que la comunitat culer és molt activa a l’hora de detectar aquests petits detalls digitals.

No està clar si aquest ‘unfollow’ té relació directa amb el suposat malestar de l’entorn de Messi, o si simplement respon al fet que Messi mai va tornar el ‘follow’ a Lamine quan aquest va decidir seguir-lo. El debat s’ha encès, i mentre alguns creuen que es tracta d’una simple anècdota de xarxes, altres ho interpreten com un senyal d’allunyament entre tots dos cracks.

Aquest creuament de gestos i senyals afegeix un capítol més a una relació que, fins ara, havia estat marcada pel respecte. Lamine sempre ha reconegut públicament l’admiració per Messi, però el jove també ha deixat clar que vol forjar el seu propi destí, sense viure permanentment sota el focus de la comparació.