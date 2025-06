Discurs surrealista de Tomás Roncero contra Leo Messi després del PSG-Inter Miami

L'entorn del Paris Saint-Germain es va despertar amb ressaca futbolística després d'una nit marcada pel retrobament de velles glòries i la brillantor imparable del campió d'Europa. El PSG va demostrar la seva superioritat als vuitens de final del Mundial de Clubs davant l'Inter de Miami, signant un aclaparador 4-0. El resultat va deixar pocs dubtes sobre el domini del conjunt dirigit per Luis Enrique, que va tornar a creuar-se en el camí de diversos exblaugranes ara a l'equip nord-americà: Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba i Mascherano.

El duel tenia un atractiu especial. D'una banda, la revenja simbòlica de Luis Enrique, tècnic del PSG, enfrontant-se als seus antics pupils. De l'altra, l'expectativa per veure si Leo Messi, envoltat de vells companys, era capaç de brillar davant el vigent campió d'Europa i recent guanyador del triplet. Tanmateix, la nit va acabar en decepció per a l'astre argentí, que no va aconseguir connectar amb el joc ni evitar la contundent derrota del seu equip.

Roncero carrega amb ironia contra Messi després de la golejada europea

L'actuació de Messi va ser ràpidament analitzada als principals espais esportius. La discussió es va encendre a El Chiringuito, on Tomás Roncero va protagonitzar un dels moments més comentats de la jornada. El tertulià, fidel al seu estil provocador, va utilitzar la ironia i el sarcasme per qüestionar el paper de Messi en grans nits europees.

| Olympics

Roncero, lluny de fer una crítica tècnica, va recórrer al sarcasme per repassar les grans derrotes de Messi en competicions europees: "Quan Messi toca una pilota, és una altra dimensió. Ha perdut 4-0 en aquesta dimensió. Li va fer 4-0 el Liverpool en aquesta dimensió. Li va fer 8 el Bayern de Munic en aquesta dimensió. Li va fer 3-0 la Roma de Manolas en aquesta dimensió. L'ha eliminat dues vegades l'Atleti del Cholo en aquesta dimensió. En aquesta dimensió l'ha eliminat el PSG de Mbappé fent-li un hat-trick al Camp Nou. És el bo que té Messi, que com que està en una altra dimensió cada vegada que toca la pilota, no s'adona del que li passa al seu equip. Li cauen 4, li cauen 8, li cauen no sé què, però està en una altra dimensió i no se li pot dir res. És el que mola de Messi, que és immune com el Lobo. Eternament feliços en el seu món feliç amb 'flower power'. I al Mundial de l'any vinent, si li en fan quatre a l'Argentina, l'eliminaran en una altra dimensió i Messi serà etern".

Aquest discurs, que va recórrer les xarxes socials durant la matinada, reflecteix el cansament d'alguns sectors mediàtics davant la tendència a justificar qualsevol actuació de Messi, fins i tot quan els resultats són adversos i l'argentí passa desapercebut en partits clau.

El debat sobre el llegat i les nits difícils de Messi

La figura de Messi ha estat lligada sempre a l'excel·lència i als rècords, però també a algunes eliminacions doloroses a Europa. Les referències de Roncero a les derrotes davant Liverpool, Bayern, Roma, Atlètic i PSG reaviven un debat que acompanya l'argentí des de fa anys: Està protegit pel seu estatus de llegenda o ha de ser jutjat amb la mateixa duresa que altres cracks?

Durant el programa, el Lobo Carrasco va sortir en defensa de Messi, posant l'accent en el seu talent i la seva història única en el futbol. Tanmateix, la realitat és que el partit davant el PSG va tornar a mostrar un Messi menys influent, superat pel ritme i la pressió del rival. Els gols de Joao Neves (2), Hakimi i el gol en pròpia porteria van sentenciar el partit abans del descans, deixant l'Inter de Miami sense resposta.

La decepció va ser doble perquè s'esperava més del conjunt nord-americà en la seva primera gran cita mundialista. El PSG, per la seva banda, va reforçar la seva condició de favorit al títol i va demostrar que la diferència entre el campió europeu i el representant de la MLS continua sent abismal.