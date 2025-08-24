El Llevant se'n beneficia d'un moviment del Vila-real: drama solucionat

L'estiu granota avança entre decisions complexes i urgències esportives evidents a la porteria. La planificació ha estat un trencaclosques constant, amb alternatives explorades i marges econòmics estrets. En aquest context, un gir rellevant al mercat pot resoldre el problema més delicat.
El calendari pressiona i el Barça arriba al Ciutat amb tot en joc
El pròxim compromís lliga l'equip amb el vigent campió, en un escenari exigent i de màxima visibilitat. El duel es disputa aquest dissabte al Ciutat de València, dins la jornada 2 del campionat. L'enfrontament apareix subratllat a les agendes oficials i marca un punt d'inflexió competitiu.
El Vila-real accelera per Arnau Tenas i desferma l'efecte dòmino
Mentrestant, el veí castellonenc treballa una operació estratègica amb el PSG per reforçar la seva porteria. L'objectiu és Arnau Tenas, format a La Masia, que busca minuts després de la seva etapa a París. La negociació contempla cessió o traspàs, i obriria la porta a una sortida interna groga. El context inclou la gran inversió per Luiz Júnior, fitxat per 12 milions i amb contracte fins al 2030. Amb aquest moviment, la competència a la Ceràmica s'ha tornat ferotge i condiciona la resta del tauler.
L'escollit del Levante encaixa en la idea de Julián Calero
El club ha rastrejat perfils de garanties amb experiència i bon joc de peus per iniciar la jugada. Entre les preferències del cos tècnic destaca un porter contrastat a l'elit espanyola recent. El nom que guanya força pertany a un integrant de la plantilla groga, peça amb mercat immediat. El seu perfil respon a la necessitat granota de lideratge, talla i lectura agressiva de l'àrea pròpia.
Diego Conde apareix com a solució de cessió amb encaix immediat
El porter madrileny va signar pel Vila-real fins al 2029 procedent del Leganés, consolidant el seu salt definitiu. La seva arribada al Submarí va quedar oficialitzada el juliol passat, amb contracte llarg i projecció.
L'operació que estudia el Levante passa per una cessió, dependent del desenllaç amb Arnau Tenas. Conde reuneix reflexos notables, bona col·locació i solvència en situacions d'àrea petita complexes. És un perfil que pot conviure amb la idea de bloc sòlid, transicions ràpides i línies juntes.
Diferències salarials i full de ruta per tancar l'operació
Les converses han avançat amb fermesa, tot i que persisteixen diferències en el repartiment del salari anual del jugador. El club granota assumeix part del cost, però el Vila-real reclama un esforç superior per avançar. A més, tot segueix lligat a l'arribada del porter del PSG, que activaria l'efecte de sortida. Fins i tot s'ha filtrat un primer oferiment rebutjat, cosa que no impedeix nous ajustos en les pròximes hores.
Rendiment recent i valor afegit per a una defensa en construcció
El porter va acumular actuacions d'alt impacte la temporada passada, amb aturades decisives en moments crítics. Va signar intervencions premiades com a “Save of the Month”, un aval mediàtic que apunta a la seva regularitat. Arribaria amb rodatge a Lliga, mida competitiva per a l'àrea i lectura ràpida de segones jugades. La seva presència donaria jerarquia immediata i pujaria el llistó d'exigència als entrenaments diaris.
Taula canviant i horitzó competitiu després de la segona jornada
La classificació encara és incipient, amb equips posicionant-se i marges molt curts entre les posicions. El Vila-real ha començat amb victòria i es mou a la zona alta provisional del torneig. Tancar la cessió abans del tancament de mercat seria una gran notícia, per fi el Levante aconseguiria el porter que tant anhelava.