El Deportivo Alabès continua agitant el mercat: Coudet suplica a Sergio Francisco

L'Alabès accelera la seva planificació defensiva en un mercat elèctric, amb urgències i negociacions estratègiques per blindar l'eix. La direcció esportiva busca una solució immediata sense hipotecar balanços, prioritzant cessions intel·ligents i oportunitats finals. L'equip va patir una derrota en la segona jornada de Lliga contra el Betis per 1-0 fora de casa.
Coudet vol un líder per acompanyar Garcés a l'onze titular
Les baixes en defensa han obert un forat que Coudet vol tapar com més aviat millor. Sedlar, Abqar i Mouriño ja han sortit, i Nikola Maras podria marxar si apareix oportunitat. El pla és reforçar el perfil titular per acompanyar Facundo Garcés a l'eix defensiu. L'estructura quedaria coixa sense un reforç, especialment després del debut a la Lliga que va destapar mancances.
La Real reorganitza rols amb Sergio Francisco en ple inici
En paral·lel, la Real ha estrenat projecte amb Sergio Francisco, que reorganitza rols i escolta sortides puntuals. El tècnic prioritza solidesa global i la direcció esportiva mou peces durant un inici competitiu exigent.
A Sant Sebastià no sobren centrals, però la competència estreny i alguns perfils necessiten minuts sostinguts. El tècnic argentí pressiona i, metafòricament, demana a Sergio Francisco una porta de sortida controlada
La peça desitjada a Zubieta
El nom propi és Jon Pacheco, central esquerrà format a Zubieta i amb contracte llarg. L'operació es planteja com a cessió immediata cap a Mendizorrotza, amb converses ben encaminades entre els clubs. La seva sortida permetria aire a la rotació blanc-i-blava i protagonisme immediat en un entorn favorable.
Vinculació i protecció de l'actiu fins al 2030
La Real ha oficialitzat la seva renovació fins al 2030, consolidant una aposta institucional pel seu desenvolupament progressiu. Aquest blindatge permet una cessió controlada sense devaluar patrimoni, afavorint un retorn amb experiència acumulada. El club pretén que torni amb jerarquia, com ha passat amb altres cessions exitoses a l'entitat.
Perfil tècnic i estadístiques recents del central navarrès
Pacheco fa 1,84 metres, té 24 anys i ofereix autoritat aèria, timing en duels i conducció segura. El seu valor de mercat ronda els 6 milions, segons TransferMarkt. La seva formació a Zubieta reforça el domini amb pilota i un peu esquerre diferencial en la sortida.
Encaix tàctic amb Coudet: parella complementària per a Garcés
A Vitòria encaixaria com a perfil complementari per a Garcés, dretà dominant en duels i joc aeri. Coudet exigeix sortida neta per l'esquerra, agressivitat controlada i capacitat per sostenir una defensa més ambiciosa. L'argentí ja compta amb Garcés signat fins al 2028, peça clau per ordenar el dispositiu defensiu. Competiria des d'ara pel lloc, elevant l'alçada mitjana i equilibrant perfils a la línia.
Dates de mercat i alternatives obertes a Mendizorrotza
La negociació s'accelera amb el tancament del mercat l'1 de setembre a les 23:59. L'Alabès vigila altres vies, entre elles Alejandro Francès i el canadenc Derek Cornelius, per si falla la principal. L'escenari suggereix un final dramàtic, típic dels últims dies del mercat d'estiu. La direcció esportiva ajusta variables salarials i primes, amb marge estret per a moviments d'última hora.