Real Betis i Llevant, en plena lluita per un dels davanters de moda a LaLiga

El mercat de fitxatges entra en la seva recta final i encara guarda moviments importants. Dos equips històrics del futbol espanyol, Real Betis i Levante, han coincidit en un mateix objectiu. Es tracta d'un davanter jove, amb gran projecció, que ha brillat recentment a l'elit.
A Heliòpolis, Manuel Pellegrini fa setmanes que demana un davanter veloç i amb pegada. El tècnic xilè sap que la plantilla necessita noves variants ofensives. El Betis, que va debutar amb triomf davant l'Alavés, vol sostenir el bon inici. Incorporar una peça prometedora ara podria ser decisiu en el llarg recorregut de la lliga.
El Levante, acabat d'assentar-se a Primera, vol assegurar la permanència com més aviat millor. El seu pla passa per tenir una davantera competitiva, amb frescor i potència. Per això, les converses amb el Villarreal han estat constants durant aquesta setmana. El nom d'un futbolista destaca per sobre dels altres en les negociacions.
El davanter que centra l'atenció
Aquest jugador és Etta Eyong, la joia camerunesa del Villarreal. Amb només 21 anys, ha cridat l'atenció per la seva potència física. En la jornada inaugural, va marcar un dels gols davant el Real Oviedo. La seva presència en atac va ser determinant per obrir la victòria a la Ceràmica.
Eyong ve de signar una campanya excel·lent amb el filial groc. Al Villarreal B, va anotar dinou gols en trenta partits a Primera RFEF. El seu rendiment va convèncer el primer equip, amb el qual ja suma experiència. Ara, el seu futur immediat es debat entre seguir a Castelló o fer un salt.
Betis i Levante, amb estratègies diferents
El Real Betis ha preguntat oficialment per les condicions d'Eyong. La clàusula de rescissió del camerunès està fixada en deu milions. El club verd-i-blanc, però, prefereix una cessió amb opció de compra. Així, ajustaria el seu pressupost per destinar-lo a altres operacions pendents a la plantilla.
Per la seva banda, el Levante aposta per una cessió simple, sense opció de compra. Consideren que el jugador pot créixer molt i aportar gols de seguida. A més, confien en la seva bona relació amb el Villarreal per aconseguir un acord. Eyong tindria minuts assegurats i es revaloritzaria en un aparador com Orriols.
Villarreal escolta i analitza propostes
Al Villarreal saben que Eyong és una peça molt cotitzada. Marcelino necessita dos davanters per complementar Gerard Moreno i Ayoze Pérez. Si arriben els reforços desitjats, la cessió del camerunès serà una realitat. En aquest cas, l'elecció entre Betis i Levante dependrà de diversos factors.
El club groc valora molt on el jugador tindrà protagonisme real. Consideren que al Levante tindria més minuts com a titular indiscutible. Però el Betis ofereix un context competitiu de més exigència a Europa. Aquesta diferència podria pesar quan arribi l'hora de prendre la decisió final.
Un fitxatge estratègic en plena pugna
Betis i Levante s'enfronten a una polsada intensa per tancar l'operació. La prioritat de tots dos és reforçar el front d'atac amb un nom de futur. Eyong reuneix joventut, força i olfacte golejador, qualitats molt desitjades a LaLiga. El seu potencial converteix aquesta batalla en una de les més interessants del mercat.
En els pròxims dies, la negociació podria avançar de manera decisiva. Tot dependrà de les vendes que tanqui el Villarreal i de les ofertes concretes. L'únic clar és que Betis i Levante no volen rendir-se. Tots dos somien vestir amb els seus colors el davanter de moda de la temporada.