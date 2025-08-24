El Levante se beneficia de un movimiento del Villarreal: Drama solventado

El verano granota avanza entre decisiones complejas y urgencias deportivas evidentes en la portería. La planificación ha sido un rompecabezas constante, con alternativas exploradas y márgenes económicos estrechos. En este contexto, un giro relevante en el mercado puede resolver el problema más delicado.

El calendario aprieta y el Barça llega al Ciutat con todo en juego

El próximo compromiso liga al equipo con el vigente campeón, en un escenario exigente y de máxima visibilidad. El duelo se disputa este sábado en el Ciutat de València, dentro de la jornada 2 del campeonato. El encuentro aparece subrayado en las agendas oficiales y marca un punto de inflexión competitivo.

El Villarreal acelera por Arnau Tenas y desata el efecto dominó

Mientras tanto, el vecino castellonense trabaja una operación estratégica con el PSG para reforzar su meta. El objetivo es Arnau Tenas, formado en La Masia, que busca minutos tras su etapa en París. La negociación contempla cesión o traspaso, y abriría la puerta a una salida interna amarilla. El contexto incluye la gran inversión por Luiz Júnior, fichado por 12 millones y con contrato hasta 2030. Con ese movimiento, la competencia en La Cerámica se ha vuelto feroz y condiciona el resto del tablero.

| XCatalunya

El elegido del Levante encaja en la idea de Julián Calero

El club ha rastreado perfiles de garantías con experiencia y buen juego de pies para iniciar la jugada. Entre las preferencias del cuerpo técnico destaca un guardameta contrastado en la élite española reciente. El nombre que gana fuerza pertenece a un integrante de la plantilla amarilla, pieza con mercado inmediato. Su perfil responde a la necesidad granota de liderazgo, talla y lectura agresiva del área propia.

Diego Conde aparece como solución de cesión con encaje inmediato

El portero madrileño firmó por el Villarreal hasta 2029 procedente del Leganés, consolidando su salto definitivo. Su llegada al Submarino quedó oficializada en julio pasado, con contrato largo y proyección.

La operación que estudia el Levante pasa por una cesión, dependiente del desenlace con Arnau Tenas. Conde reúne reflejos notables, buena colocación y solvencia en situaciones de área pequeña complejas. Es un perfil que puede convivir con la idea de bloque sólido, transiciones rápidas y líneas juntas.

Diferencias salariales y hoja de ruta para cerrar la operación

Las conversaciones han avanzado con firmeza, aunque persisten diferencias en el reparto del salario anual del jugador. El club granota asume parte del coste, pero el Villarreal reclama un esfuerzo superior para avanzar. Además, todo sigue ligado a la llegada del guardameta del PSG, que activaría el efecto salida. Incluso se ha filtrado un primer ofrecimiento rechazado, lo que no impide nuevos ajustes en las próximas horas.

| Africa Images, XCatalunya, Levante UD

Rendimiento reciente y valor añadido para una defensa en construcción

El meta acumuló actuaciones de alto impacto la pasada campaña, con paradas decisivas en momentos críticos. Firmó intervenciones premiadas como “Save of the Month”, un aval mediático que apunta a su regularidad. Llegaría con rodaje en Liga, tamaño competitivo para el área y lectura rápida de segundas jugadas. Su presencia daría jerarquía inmediata y subiría el listón de exigencia en los entrenamientos diarios.

Tabla cambiante y horizonte competitivo tras la segunda jornada

La clasificación todavía es incipiente, con equipos posicionándose y márgenes muy cortos entre los puestos. El Villarreal ha comenzado con victoria y se mueve en la zona alta provisional del torneo. Cerrar la cesión antes del cierre de mercado sería un notición, por fin el Levante conseguiría el portero que tanto ansiaba.