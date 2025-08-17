Lewandowski le da una buena noticia a Hansi Flick con su lesión: 'Volveré para...'

El inicio de temporada del Barça ha sido positivo en resultados, pero no tanto en sensaciones. El equipo de Hansi Flick levantó el Joan Gamper sin Robert Lewandowski, con un buen papel de Marcus Rashford. También debutó en LaLiga con un sólido 0-3 frente al Mallorca en Son Moix, teniendo como uno de los goleadores a Ferran Torres. Sin embargo, el técnico alemán advirtió que al conjunto le faltó intensidad y que no se puede permitir relajaciones tan pronto.

La ausencia de Robert Lewandowski ha condicionado al equipo, aunque sus sustitutos han respondido con goles. Pese a ello, el carácter y la experiencia del máximo goleador azulgrana siguen siendo insustituibles en partidos exigentes.

La recuperación de Lewandowski va mejor de lo esperado

Según la información adelantada por AS, Robert Lewandowski estará disponible este sábado para la visita del Barça al Levante. El delantero sufrió molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante un entrenamiento el pasado 8 de agosto. En un primer momento se estimó un periodo de baja de tres semanas, lo que lo descartaba para el inicio liguero.

| FCB

La evolución ha sido mucho más rápida de lo previsto y ya trabaja con el grupo. Si no hay contratiempos, recibirá el alta médica el viernes y entrará en la convocatoria para el fin de semana.

Un estreno inédito ante el Levante

De confirmarse su regreso, el duelo en el Ciutat de València tendría un aliciente extra. Será el primer partido de Lewandowski contra el Levante desde que llegó a España. El club granota ha pasado varias temporadas en Segunda y el polaco nunca se había enfrentado a ellos con la camiseta azulgrana. Tampoco con ninguna otra.

Para el delantero, que firmó 42 goles la pasada temporada, el encuentro supondrá la oportunidad perfecta para recuperar ritmo competitivo. Para Flick, contar con su referencia ofensiva es clave, tanto por lo que aporta en el área como por la intensidad que contagia a sus compañeros.

| FCB

Un dilema en ataque para Hansi Flick

La gran incógnita será cómo gestiona el técnico alemán la delantera en esta segunda jornada. Ferran Torres atraviesa un gran momento y se ha consolidado como una de las armas más fiables de cara a portería. Rashford también respondió en el Gamper con una actuación convincente.

El regreso de Lewandowski abre el debate sobre la titularidad en el ataque culé. Flick deberá decidir si apuesta por darle minutos de inicio o reserva al polaco para la segunda parte. Lo que está claro es que la competencia en el frente ofensivo aumenta y eso puede beneficiar al equipo.

La presencia de Lewandowski es más que un recurso deportivo. Su liderazgo, capacidad de presión y experiencia en grandes escenarios aportan una energía diferente al Barça. Flick lo sabe, y por eso celebró con entusiasmo la evolución positiva de la lesión.