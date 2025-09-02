Lamine Yamal trenca el seu silenci sobre la Pilota d'Or: 'Tots...'

El nom de Lamine Yamal segueix sent un dels més repetits en l'actualitat futbolística. L'extrem, ja consolidat com a titular indiscutible tant al club blaugrana com a la selecció, afronta les pròximes setmanes amb la possibilitat de fer història. A setmanes de la gala de la Pilota d'Or, el canterà del Barça ha trencat el seu silenci amb unes declaracions que no han deixat indiferent a ningú.
En una entrevista concedida a RTVE emesa al telenotícies del migdia, Lamine va ser molt clar sobre les seves aspiracions individuals. “Tots els jugadors volen guanyar la Pilota d'Or i qui digui el contrari està mentint”, va afirmar amb rotunditat. El jove va reconèixer que, tot i la seva curta edat, estar entre els 30 nominats ja és motiu d'orgull.
“Ser-hi allà amb 18 anys és una cosa que s'ha de valorar i tant de bo es doni”, va afegir des de la concentració amb la selecció espanyola. La confessió reflecteix l'ambició d'un futbolista que, en un temps rècord, ha passat de promesa a estrella mundial.
La competència amb Ousmane Dembélé
El gran rival de Lamine en aquesta edició és Ousmane Dembélé, campió de la Champions League amb el PSG i favorit en moltes travesses. La batalla entre tots dos ha monopolitzat el debat futbolístic dels últims mesos. Mentre Dembélé arriba reforçat pel títol europeu i el seu protagonisme a París, Lamine representa la frescor, el talent diferencial i la narrativa de futur que tant agrada en aquests premis.
Altres noms com Pedri, Vitinha, Kylian Mbappé o Raphinha també figuren entre els candidats, però tot apunta a un pols directe entre l'ex del Barça i la nova joia culer.
Més enllà de l'individual, Lamine va recordar la importància dels èxits col·lectius. “En el col·lectiu, guanyar la Champions League amb el Barça seria increïble”, va assenyalar, conscient que la trajectòria de l'equip influeix en les votacions. El Barça, tot i no conquerir l'última Champions, sí que va competir a un alt nivell i manté una base de jugadors nominats al guardó, com Pedri, Lewandowski i Raphinha. La presència de tants blaugranes entre els candidats reforça la idea que el projecte culer torna a ser referència a Europa.
Una cita històrica a París
La gala de la Pilota d'Or se celebrarà el 22 de setembre al Théâtre du Chatelet de París, escenari habitual d'una cerimònia seguida arreu de tot el món. Per a Lamine, serà la seva primera experiència com a nominat i, tot i que sap que parteix en desavantatge respecte a Dembélé, la seva presència ja suposa una fita històrica. Cap jugador tan jove havia irromput amb tanta força en les últimes edicions, i el seu futur sembla destinat a estar marcat per la lluita constant per aquest premi.
Concentrat amb la selecció espanyola i amb partits clau a la vista, Lamine no vol distreure's de l'objectiu col·lectiu. Així i tot, les seves paraules deixen clar que l'ambició personal existeix i que no tem admetre-ho. Si no és aquest any, tot apunta que la Pilota d'Or acabarà arribant a les seves mans en un futur pròxim. El jove crac ja ha deixat clar que no es conforma amb ser una promesa: vol ser el millor.