Corberán ho celebra, marxa a última hora un descart del València: 'No tornis'

El mercat estival va deixar a Mestalla una resolució inesperada però molt necessària. El València va aconseguir tancar a temps la cessió de Sergi Canós Tenés, un futbolista que havia quedat relegat i que ja no tenia lloc en els plans de Carlos Corberán.
L’extrem de Nules era l’últim descart que quedava per resoldre després de les sortides de Cenk Özkacar i Hugo Guillamón. Des de l’inici de temporada, Corberán el va apartar de les convocatòries, mentre que el dorsal 7 va passar a mans d’Arnaut Danjuma. Durant setmanes, el club va buscar una sortida a un jugador amb contracte fins al 2027 i una fitxa elevada, sense trobar opcions convincents.
A l’esportiu s’hi van afegir rumors que van complicar més la seva situació. Va transcendir en certs moments que al cos tècnic no li convencia la seva actitud al vestidor i fins i tot es va suggerir que havia filtrat informació. Canós ho va desmentir públicament, però la sensació de distanciament amb l’entrenador i la direcció esportiva era evident.
Un cicle marcat per la irregularitat
Canós va arribar al València el 2023 procedent del Brentford, complint un somni d’infància. Tanmateix, en dues temporades no va assolir les expectatives. Va disputar 60 partits oficials entre Lliga i Copa, amb 5 gols i 8 assistències, però el seu protagonisme va anar disminuint dràsticament.
La temporada passada amb prou feines va sumar 358 minuts a LaLiga, tot i que va destacar a la Copa del Rei amb un gol i quatre assistències en cinc partits. A això s’hi va afegir l’hèrnia que va arrossegar durant mesos i que va requerir cirurgia al maig, tancant la seva temporada de manera anticipada.
Valladolid, una oportunitat per reivindicar-se
El Real Valladolid va apostar per la seva cessió en els últims minuts del mercat, donant-li una sortida quan semblava que es quedaria sense equip. El conjunt pucel·là, amb un projecte ambiciós d’ascens, incorpora així un futbolista polivalent que pot actuar a qualsevol de les dues bandes. El context de Segona Divisió pot oferir-li el protagonisme perdut a Mestalla. En un club que ha sumat reforços de nivell, Canós tindrà l’ocasió de demostrar que encara pot ser decisiu.
València, plantilla tancada després d’un moviment clau
Amb aquesta operació, el València va donar per tancada la finestra de fitxatges. Per a Corberán suposa eliminar un focus de tensió al vestidor i equilibrar la plantilla. La sortida de Canós va ser interpretada com un alleujament a Mestalla, mentre que a Valladolid s’ha rebut amb il·lusió. L’arribada de Lucas Beltrán va ser l’altre gran moviment del dia a Mestalla.
El de Nules abandona així el València després d’un pas irregular, envoltat de lesions, polèmiques i rumors, per iniciar un nou capítol a Pucela. El temps dirà si aquesta cessió és un punt d’inflexió o l’inici d’un adeu definitiu al club de la seva infància.