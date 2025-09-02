Íñigo Martínez trenca el seu silenci: La confessió que va enfonsar Hansi Flick

L'estiu va deixar al FC Barcelona un mercat amb pocs moviments però amb una sortida tan dolorosa com inesperada. Íñigo Martínez, un dels centrals amb més jerarquia a la plantilla de Hansi Flick, va acceptar l'oferta de l'Al-Nassr saudita i va tancar de cop la seva etapa al club culer. Ara, setmanes després, l'esportista ha trencat el seu silenci i ha revelat com va viure el tècnic alemany la notícia.
En declaracions a Jijantes, el central va explicar que Flick se'n va assabentar en ple vol de tornada després de la pretemporada. “No s'ho esperava, òbviament. Hi havia el traductor i li vaig comentar que tenia una oferta irrefutable. Ho necessitava i havia de prendre aquest camí, tot i que estava molt bé”, va revelar Íñigo. El jugador va confessar que la reacció del tècnic va ser de sorpresa absoluta i que va percebre clarament la decepció al seu rostre. Flick el considerava una peça clau a l'eix defensiu al costat de Pau Cubarsí, a més d'un dels líders silenciosos del vestidor.
Una decisió presa sense gaire marge de temps
Íñigo va admetre que l'elecció no va ser senzilla. Durant la gira pel Japó i Corea gairebé no va poder dormir, conscient que deixaria enrere el club on sempre s'havia sentit estimat. “Jo sabia el que podia continuar donant al Barça i l'afecte que em tenia el míster. Va ser difícil, però havia de decidir ràpid”, va explicar. La marxa, a més, va permetre al Barça alliberar massa salarial i inscriure diversos futbolistes pendents, una cosa que Laporta i Deco necessitaven per quadrar comptes.
L'exblaugrana també es va aturar en la figura de Lamine Yamal, a qui va definir com un talent únic. “Com a persona és espectacular. Sempre de bon humor, rialler, li és igual tot. Al camp és diferent, molt llest, poques vegades entra al drap i et torna a atacar”, va destacar. Íñigo va subratllar que els veterans del vestidor sempre van intentar donar-li suport per la seva joventut i que està destinat a marcar una època.
Missatge al Real Madrid després de la seva última temporada
El central no va dubtar a assenyalar que la temporada passada el Barça va ser l'únic equip capaç de generar respecte al Real Madrid. “Es veia i es percebia. A la Champions només ens respectaven a nosaltres. Ho notaves al camp, hi havia cares de frustració i això ens donava confiança”, va assegurar. Les seves paraules van reflectir la convicció d'un vestidor que se sentia superior en els duels directes.
El futur immediat d'Íñigo Martínez
Amb 33 anys, Íñigo enceta a l'Aràbia una etapa molt diferent. El contracte milionari ofert per l'Al-Nassr era impossible de rebutjar en el tram final de la seva carrera. Tanmateix, les seves declaracions deixen clar que el vincle emocional amb el Barça segueix intacte i que Flick va perdre molt més que un defensa. Va perdre un líder silenciós la marxa del qual encara condiciona la planificació defensiva de l'equip