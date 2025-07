Lamine Yamal fa callar els haters: 'Quan estic...'

Lamine Yamal ha complert 18 anys i amb la seva majoria d'edat ha arribat també el reconeixement definitiu: el FC Barcelona li ha entregat el dorsal número 10. Aquest número mític, que van portar llegendes com Leo Messi, Ronaldinho o Romário, serà seu a partir de la pròxima temporada.

Però enmig dels elogis per la seva renovació fins al 2031 i el seu ascens simbòlic dins el club, el jove jugador també ha estat al centre de crítiques per una festa d'aniversari que ha generat debat als mitjans i a les xarxes socials.

Durant l'acte posterior a l'anunci de la seva renovació, Yamal va voler respondre sense embuts. Davant la pregunta d'un periodista català sobre la seva vida privada, el davanter mataroní va demanar contestar en castellà: “Quan estic fora de la ciutat esportiva, gaudeixo de la meva vida”, va sentenciar.

| Canva

Tot i les comparacions inevitables amb altres ídols que van portar aquest dorsal, el futbolista insisteix que no pretén imitar ningú. “Tot nen somia amb portar el 10”, va afirmar, reconeixent l'emoció que li produeix aquest nou repte. També va deixar clar que el seu objectiu és tenir una carrera llarga al Barça.

Crítiques que no l'afecten

Les últimes setmanes han estat intenses per a Yamal. Després de fer-se pública la seva festa d'aniversari, alguns sectors el van criticar durament per detalls com la presència de persones amb acondroplàsia contractades com a animadors. Fins i tot el Gobierno espanyol va arribar a anunciar que investigaria la celebració per possible discriminació.

| Twitter

La seva resposta ha estat contundent: “La crítica i l'elogi, si no venen de la meva família, m'és indiferent”. Amb aquesta frase, el davanter va deixar clar que sap protegir el seu espai personal i que no pensa deixar que el judici públic li condicioni la manera de viure. Les paraules, sens dubte, també contenen un missatge a aquells que el volen desestabilitzar.

Una carrera meteòrica

Yamal ha viscut un ascens vertiginós. Als 16 ja marcava gols en Clàssics davant el Real Madrid. Ara, amb 18 acabats de fer, s'ha convertit en la imatge del present i futur del Barça. La seva renovació fins al 2031 no només assegura la seva permanència, sinó que el consagra com a projecte de líder de l'equip.

El club ho sap i ha volgut blindar-lo amb una clàusula astronòmica, conscients que el seu talent ja atrau la mirada dels grans d'Europa. Però Yamal ha deixat clar que la seva prioritat és el Barça. És on es va formar, on va créixer i on vol triomfar.

Un altre detall que no ha passat desapercebut és la seva elecció de respondre en castellà a una pregunta en català. Alguns ho han interpretat com desinterès per la llengua del país que el va veure néixer. D'altres, com un gest de comoditat personal. La veritat és que Yamal viu entre dos mons lingüístics i culturals.

El futur ja és seu

Lamine Yamal no és un jugador qualsevol. És un símbol de renovació, de talent i de caràcter. Portar el 10 no serà fàcil, però tot indica que té la força per fer-ho amb dignitat. I si alguna cosa ha deixat clar aquesta setmana, és que sap on comença el terreny de joc… i fins on arriba la seva llibertat personal.