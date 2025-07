Florentino es planta: Es complica la renovació de Vinícius amb el Reial Madrid, motiu

La renovació de Vinicius Junior, que fa només uns mesos semblava una simple formalitat, s'ha convertit en un dels temes més delicats dins del Real Madrid. El jugador brasiler, estrella indiscutible a l'equip blanc durant les últimes temporades, travessa ara una situació inesperada.

Segons ha revelat Josep Pedrerol a ‘El Chiringuito’, l'acord per prolongar el seu contracte fins més enllà de 2027 està actualment paralitzat, i no precisament per manca d'interès esportiu.

De l'amor etern… a l'aturada en sec

Vinicius ha declarat en repetides ocasions que vol quedar-se al club blanc. Durant el recent Mundial de Clubs, va arribar a afirmar amb rotunditat: “Aquest és el club de la meva vida”. Tanmateix, les seves paraules contrasten amb el que passa als despatxos. La renovació ni tan sols està a prop de fer-se realitat.

El motiu, segons Pedrerol, no té res a veure amb dubtes sobre el rendiment del jugador. Tot el contrari. El brasiler és una peça clau a l'esquema de Xabi Alonso i manté l'afecte de l'afició. Però el que ha frenat en sec les negociacions són els diners. I no pas qualsevol xifra.

Una exigència difícil de pair

Pedrerol ha estat clar: “Florentino entén que són quantitats que el Madrid no assumirà. És un tema simplement econòmic”. L'entorn de Vinicius hauria demanat un nou contracte que el situaria per damunt de Kylian Mbappé, el flamant fitxatge estrella del club blanc.

Aquesta és la línia vermella. La directiva blanca considera que establir un nou sostre econòmic per satisfer Vinicius podria provocar un efecte dòmino en futures renovacions, alimentant tensions internes i descontentament entre altres figures importants de l'equip. “No llençarà la casa per la finestra”, ha recalcat Pedrerol.

L'advertiment de Florentino, ara amb més sentit

Fa unes setmanes, el mateix president del club va deixar entreveure que la negociació seria més complicada del que s'esperava. En una entrevista en to enigmàtic, va dir: “En la renovació de Vinicius, mana poc el president”. Unes paraules que aleshores van passar desapercebudes, però que ara prenen una nova dimensió.

Aquest entorn estaria exercint una forta pressió econòmica, posant com a condició per renovar una xifra que Florentino no està disposat a pagar, per respecte a l'equilibri intern i per convicció financera. El Real Madrid no vol repetir errors del passat, quan salaris desproporcionats van acabar llastrant el projecte esportiu.

L'afició, dividida

A les xarxes socials, les reaccions no s'han fet esperar. Hi ha qui entén que el club ha de mantenir els seus principis i no cedir davant les pretensions econòmiques de l'entorn de Vinicius. Altres opinen que el brasiler ha demostrat prou lleialtat i rendiment com per merèixer el major dels reconeixements econòmics.

El debat està servit. El que està clar és que el cas Vinicius serà un dels serials de l'estiu si no es resol aviat. Tot i que hi ha confiança mútua, la manca d'acord podria obrir la porta a escenaris impensables fa només uns mesos. Tot és possible.

I Pedrerol deixa anar la bomba al final

Just quan semblava que ho havia dit tot, Pedrerol va deixar caure la frase més contundent de la nit: “La renovació no està tancada perquè Vinicius… no és a Madrid”

Segons el periodista, el jugador hauria abandonat Espanya sense avís previ enmig de la negociació, cosa que ha molestat profundament la directiva. No se sap si va ser una decisió estratègica del seu entorn o una simple coincidència, però ha estat percebut al club com una forma de pressió poc elegant.