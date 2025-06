Lamine Yamal recorda la seva mare després de l’Espanya-França: “Sempre…”

En una emocionant trobada disputada a l’MHP Arena de Stuttgart, la selecció espanyola va vèncer França 5-4 a les semifinals de la UEFA Nations League, assegurant la seva tercera final consecutiva en aquesta competició. El jove prodigi Lamine Yamal, amb només 17 anys, va ser la figura destacada del partit en marcar dos gols i liderar l’atac espanyol.

Domini espanyol i reacció francesa

Espanya va començar el partit amb un ritme aclaparador, prenent un avantatge de 2-0 en els primers 25 minuts gràcies als gols de Nico Williams i Mikel Merino.

A la segona meitat, Lamine Yamal va ampliar l’avantatge des del punt de penal al minut 54, seguit per un gol de Pedri al minut 55, col·locant el marcador 4-0. Tot i que França va aconseguir retallar distàncies amb un penal transformat per Kylian Mbappé, Yamal va tornar a marcar al minut 67, establint un contundent 5-1.

| Canva

Tanmateix, la selecció francesa no es va rendir i va aconseguir marcar tres gols en els últims 15 minuts del partit, incloent-hi un gol en pròpia porteria de Dani Vivian i una diana de Randal Kolo Muani en el temps afegit, deixant el marcador final en un ajustat 5-4.

Lamine Yamal: una estrella en ascens

L’actuació de Lamine Yamal no només va ser crucial per a la victòria d’Espanya, sinó que també el posiciona com un seriós candidat a la Pilota d’Or. Amb els seus dos gols i la seva constant amenaça en atac, Yamal va demostrar una maduresa i una habilitat excepcionals per la seva edat. Després del partit, el jove jugador va expressar la seva motivació. "Sempre li dic a la meva mare que quan hi ha grans partits ho donaré tot, és el que em motiva i per al que jugo a futbol, pel que m’aixeco als matins.", va assegurar.

A més, Yamal va mostrar respecte cap al seu proper rival a la final, Cristiano Ronaldo, afirmant que "Cristiano és una llegenda i tots li tenim molt respecte, però faré la meva feina, que és guanyar el partit."

| Instagram

Proper repte: la final contra Portugal

Amb aquesta victòria, Espanya s’enfrontarà a Portugal a la final de la UEFA Nations League, que es disputarà el proper diumenge a l’Allianz Arena de Munic. Portugal, liderat per Cristiano Ronaldo, va vèncer Alemanya 2-1 a l’altra semifinal. Aquest enfrontament promet ser un duel generacional entre la jove estrella Lamine Yamal i el veterà Ronaldo, en el que serà una batalla pel títol i per la supremacia al futbol europeu.

La selecció espanyola, sota la direcció de Luis de la Fuente, buscarà revalidar el seu títol a la Nations League i consolidar la seva posició com una de les potències del futbol mundial. Amb una barreja de joventut i experiència, i amb jugadors com Yamal en plena forma, Espanya es perfila com una seriosa candidata a aixecar el trofeu.