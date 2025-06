Cristóbal Soria enfonsa Roncero i companyia per la pilota d'Or d'Mbappé

L'Espanya - França va ser un espectacle, una muntanya russa d'emocions que va deixar la selecció espanyola a la gran final de la UEFA Nations League. Però més enllà dels gols, les jugades i la bogeria del 5-4 final, hi va haver un protagonista inesperat a les xarxes socials: Cristóbal Soria.

L'exdelegat del Sevilla i col·laborador habitual de programes esportius com El Chiringuito es va desfogar a gust després del partit amb un vídeo en què ridiculitza els aficionats del Real Madrid, especialment Tomás Roncero i tots aquells que veuen Mbappé com el pròxim Pilota d'Or.

Una exhibició irrefutable de Lamine Yamal

Lamine Yamal va brillar amb llum pròpia. Amb només 17 anys, va marcar dos gols, un de penal i un altre amb una tranquil·litat i classe impropis d'algú de la seva edat. Va ser un torb per la banda dreta, el motor d'una selecció espanyola que va enlluernar durant 60 minuts, aixafant una França plena d'estrelles.

| El Chiringuito

Tot i que el combinat francès va reaccionar i va estar a punt de remuntar un 5-1, la història ja estava escrita: Lamine va ser el millor jugador sobre la gespa. La seva actuació va eclipsar fins i tot Mbappé, que gairebé no va aparèixer més enllà del penal que va transformar i un parell d'intents tímids.

El vídeo viral de Cristóbal Soria

I va ser llavors quan va aparèixer Cristóbal Soria, que va aprofitar el moment per llançar una de les seves clàssiques punxes, aquesta vegada contra tots els que fa mesos que proclamen que la pilota d'Or és per a Mbappé. Al seu compte de Twitter/X, Soria va publicar un vídeo de menys d'un minut on, entre rialles i crits, humilia la narrativa madridista.

| Canva

“Calladets, calladets els gurús, calladets els gurús del Real de Madrid, els que volien que guanyés avui França per continuar explicant-nos la pel·lícula de Mbappé Pilota d'Or”, comença el vídeo.

“Si algú mereix la pilota d'Or, l'heu vist avui, oi? Es diu Lamine Yamal, Lamine Yamal!”. I acaba entre riallades, gesticulacions i el seu clàssic “shh, shh”: “Espero que des d'avui a ningú se li acudeixi tornar a dir Mbappé pilota d'Or aquest any. Si us plau, que ningú més ho torni a dir, ni gurú ni sangurú. És una barbaritat!”

Dard directe a Roncero i al madridisme

Tot i que no esmenta noms directament, el destinatari és clar. Tomás Roncero, un dels majors defensors i promotors de la seva candidatura a la pilota d'Or, va quedar retratat pel partit i pel vídeo de Soria. Mbappé va ser superat per un adolescent que tot just fa poc més d'un any que és a l'elit.

Espanya va guanyar 5-4, però el marcador no reflecteix del tot el domini inicial. En només una hora, els de De la Fuente ja golejaven 5-1. Després, una reacció francesa va maquillar el resultat, però no va canviar la sensació: la Roja va ser superior, més valenta i, sobretot, més brillant.

I en aquest context, les paraules de Soria prenen més pes. Perquè no va ser una opinió llançada a l'aire. Va ser una burla construïda sobre dades, sensacions i una realitat incòmoda per a molts: Mbappé va ser inferior a un noi que encara no ha acabat l'institut.

S'ha acabat el relat?

Cristóbal Soria no necessita arguments llargs. Amb un minut de vídeo, riallades i sarcasme, va deixar una empremta que circula per tota la xarxa. Mbappé Pilota d'Or? Per a ell, aquesta narrativa ja és història. I mentre el madridisme intenta pair el que ha passat, Lamine somriu. Perquè sap que ha arribat per canviar-ho tot.