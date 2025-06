Lamine Yamal recuerda a su madre tras el España-Francia: 'Siempre...'

En un emocionante encuentro disputado en el MHP Arena de Stuttgart, la selección española venció a Francia 5-4 en las semifinales de la UEFA Nations League, asegurando su tercera final consecutiva en esta competición. El joven prodigio Lamine Yamal, con apenas 17 años, fue la figura destacada del partido al anotar dos goles y liderar el ataque español.

Dominio español y reacción francesa

España comenzó el partido con un ritmo arrollador, tomando una ventaja de 2-0 en los primeros 25 minutos gracias a los goles de Nico Williams y Mikel Merino.

En la segunda mitad, Lamine Yamal amplió la ventaja desde el punto de penalti en el minuto 54, seguido por un gol de Pedri al minuto 55, colocando el marcador 4-0. Aunque Francia logró recortar distancias con un penalti convertido por Kylian Mbappé, Yamal volvió a marcar en el minuto 67, estableciendo un contundente 5-1.

| Canva

Sin embargo, la selección francesa no se rindió y logró anotar tres goles en los últimos 15 minutos del partido, incluyendo un gol en propia puerta de Dani Vivian y un tanto de Randal Kolo Muani en el tiempo de descuento, dejando el marcador final en un ajustado 5-4.

Lamine Yamal: una estrella en ascenso

La actuación de Lamine Yamal no solo fue crucial para la victoria de España, sino que también lo posiciona como un serio contendiente al Balón de Oro. Con sus dos goles y su constante amenaza en el ataque, Yamal demostró una madurez y habilidad excepcionales para su edad. Tras el partido, el joven jugador expresó su motivación. "Siempre le digo a mi madre que cuando hay grandes partidos voy a darlo todo, es lo que me motiva y para lo que juego al fútbol, por lo que me levanto por las mañanas.", aseguró.

Además, Yamal mostró respeto hacia su próximo rival en la final, Cristiano Ronaldo, afirmando que "Cristiano es una leyenda y todos le tenemos mucho respeto, pero haré mi trabajo, que es ganar el partido."

| Instagram

Próximo desafío: la final contra Portugal

Con esta victoria, España se enfrentará a Portugal en la final de la UEFA Nations League, que se disputará el próximo domingo en el Allianz Arena de Múnich. Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, venció a Alemania 2-1 en la otra semifinal. Este enfrentamiento promete ser un duelo generacional entre la joven estrella Lamine Yamal y el veterano Ronaldo, en lo que será una batalla por el título y por la supremacía en el fútbol europeo.

La selección española, bajo la dirección de Luis de la Fuente, buscará revalidar su título en la Nations League y consolidar su posición como una de las potencias del fútbol mundial. Con una mezcla de juventud y experiencia, y con jugadores como Yamal en plena forma, España se perfila como una seria candidata a levantar el trofeo.