Gran notícia per a Pellegrini, fitxatge encarrilat: Recanvi gratuït per a Johnny Cardoso

En el futbol, el centre del camp és el motor de qualsevol equip que aspira a grans objectius. Quan les lesions i les sortides amenacen, la direcció esportiva ha de moure's amb rapidesa i cap fred. El Real Betis afronta un estiu en què el focus està posat en renovar una medul·lar que la temporada passada va viure moments crítics, tant per la plaga de lesions com per l'imminent interès de grans clubs en els seus millors jugadors. Aquesta situació obliga el club verd-i-blanc a reinventar-se, buscant solucions intel·ligents i de cost contingut per continuar sent competitiu.

Durant la temporada passada, Manuel Pellegrini es va veure obligat a recórrer a alternatives poc habituals en el seu esquema habitual. Les lesions d'homes com William Carvalho i Marc Roca, unides als continus problemes físics de Giovani Lo Celso i la recuperació d'Isco Alarcón, van deixar el Betis sense efectius de pes a la medul·lar. A això s'hi va sumar l'arribada de Johnny Cardoso, un fitxatge que va suposar una alenada d'aire fresc per al tècnic xilè i que ràpidament es va guanyar un lloc entre els titulars.

Tanmateix, el rendiment de Cardoso no ha passat desapercebut. En les darreres setmanes, s'ha parlat intensament de la seva possible sortida, amb l'Atlético de Madrid com a destí principal i el ‘Cholo’ Simeone decidit a convertir-lo en una peça clau per al seu projecte. La imminent marxa de l'internacional nord-americà obre un buit a l'esquema de Pellegrini, que la direcció esportiva ja treballa per cobrir amb garanties.

Matías Vecino, un recanvi de garanties i a cost zero

En aquest context sorgeix la figura de Matías Vecino, un migcampista uruguaià que quedarà lliure al final del seu contracte amb la Lazio. El seu nom no és nou a l'agenda del Betis, ja que en anteriors finestres de fitxatges va ser vinculat al club hispalenc. Ara, amb la seva situació contractual facilitant l'operació, el fitxatge de Vecino adquireix una dimensió estratègica per al projecte verd-i-blanc. Ha estat el portal Il Corriere dello Sport qui ha anunciat l'interès verd-i-blanc.

Vecino, amb una àmplia experiència a la Serie A i a la selecció uruguaiana, encaixaria a la perfecció en el sistema de Pellegrini. La seva versatilitat li permet actuar tant de pivot com en posicions més avançades, cosa que el converteix en una alternativa molt interessant per suplir qualsevol mancança a la zona ampla. A més, la seva arribada a cost zero representa una oportunitat de mercat que el Betis difícilment deixarà escapar, sobretot tenint en compte la possible sortida de peces importants i la necessitat de mantenir l'equilibri financer del club.

Amb el mercat de fitxatges d'estiu a punt d'obrir-se, el Betis accelera per tancar una operació que, en termes de qualitat-preu, resulta difícil d'igualar en el futbol actual. La sortida de Johnny Cardoso sembla qüestió de temps, i l'arribada de Vecino es presenta com la gran notícia possible per a Pellegrini i l'afició verd-i-blanca. Ara, només queda esperar l'oficialització de l'acord i veure com encaixa el nou projecte en la fulla de ruta de la temporada que està a punt de començar.

Això sí, aquest mateix mitjà assegura també que el Como de Cesc Fàbregas també ha mostrat interès en l'experimentat migcampista uruguaià. El Benfica podria estar també en la pugna.