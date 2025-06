Lobo Carrasco trenca tots els esquemes, el seu candidat a la Pilota d'Or: no és Lamine

La lluita pel Baló d'Or mai deixa de sorprendre i, aquesta temporada, el debat ha assolit nous matisos. Mentre en el passat les votacions semblaven decantar-se ràpidament entre un o dos grans noms, ara la pluralitat de candidats i els arguments de pes per a cadascun han elevat la discussió a un nou nivell. La temporada dels principals equips europeus, els títols en joc i l'impacte dels tornejos internacionals mantenen viva la incertesa, i els experts no deixen d'aportar anàlisis per a tots els gustos.

Un dels comentaris més cridaners en les últimes hores ha arribat de la mà de Lobo Carrasco a El Chiringuito, un espai que ha estat altaveu dels grans debats futbolístics de l'any. I és que, lluny de seguir la corrent majoritària que situa la jove promesa del Barça com a gran favorit, Carrasco ha donat un gir inesperat a la discussió.

Lobo Carrasco i la seva visió: exigència, talent i el fenomen Lamine

Durant la tertúlia nocturna, Lobo Carrasco va sorprendre amb una reflexió que ha generat debat immediat: “Amb Lamine Yamal tindrem una cosa de la qual ja us adverteixo. Altres futbolistes hauran de jugar 30 vegades bé, brillant, Lamine amb jugar 10 partits bons és capaç de posar-se al mateix nivell que qualsevol altre amb 30”.

| psg

Aquesta frase posa sobre la taula una realitat que molts comparteixen: la percepció mediàtica i popular sobre Lamine Yamal està marcada per la magnitud del seu impacte. Les seves actuacions, encara que menys regulars en nombre que altres aspirants, han estat tan decisives i cridaneres que per a bona part de l'afició i la premsa n'hi ha prou amb alguns partits memorables per col·locar-lo a l'elit.

Carrasco no s'ha quedat aquí i ha volgut deixar clara la seva llista de favorits al Baló d'Or: “Els meus candidats per al Baló d'Or, per a mi, ara mateix són Dembélé, Lamine Yamal, Pedri i Raphinha. El que ha fet Lamine és una cosa estratosfèrica, però, si hagués de votar, ara mateix, votaria Dembélé. És que el que ha fet Dembélé em sembla una barbaritat.”

Dembélé, el ja no tan tapat que convenç els experts

El nom d'Ousmane Dembélé ha estat sobre la taula durant tota la campanya, però els seus últims mesos han acabat de consolidar-lo com un ferm aspirant. L'extrem francès ha estat decisiu a la Champions League i ha sumat títols amb el PSG, aconseguint una regularitat i un protagonisme que no sempre l'havien acompanyat en la seva etapa al Barça. El seu creixement físic, la seva incidència en els partits clau i el seu paper fonamental en les fases decisives l'han convertit en el jugador més determinant del conjunt parisenc.

Per a Carrasco, el recorregut de Dembélé aquest any ha estat “una barbaritat”, una opinió avalada per les dades de minuts jugats, assistències i gols a la màxima competició continental. A més, a diferència d'altres anys marcats per les lesions, Dembélé ha aconseguit encadenar actuacions decisives en partits grans i ser protagonista en títols col·lectius, just el que molts votants busquen en el perfil del Baló d'Or.