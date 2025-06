Cristiano Ronaldo trenca el seu silenci sobre Lamine Yamal: 'Demano...'

El futbol europeu està a punt de viure un enfrontament inèdit amb la final de la Nations League entre Espanya i Portugal. Més enllà del clàssic duel ibèric, el partit d'aquest diumenge a les 21:00 hores es presenta com una cita històrica, amb l'expectació disparada no només pel trofeu en joc, sinó també pel xoc de generacions que representa. Tant Espanya com Portugal arriben a la gran cita després de deixar fora dos gegants, França i Alemanya, a semifinals. L'ambient a Munic promet emocions fortes i un estadi bolcat amb l'espectacle.

Cristiano Ronaldo: referent i protector de les noves generacions

Cristiano Ronaldo, llegenda viva del futbol i capità de Portugal, ha volgut llançar un missatge a la roda de premsa prèvia al partit. Acostumat a ser el focus mediàtic a les grans cites, el davanter de 40 anys ha mostrat la seva vessant més humana i protectora respecte a la nova fornada de futbolistes, especialment sobre Lamine Yamal, la joia emergent de la selecció espanyola.

"Sempre que hi ha una final és Cristiano contra un o altre. Fa molt que és així. Arriben noves generacions, no hi ha problema. Això és un esport d'equip. Ho entenc, però aquesta no és la realitat. No és Cristiano contra algú", va assegurar el capità portuguès, restant importància al duel personal i enfocant el mèrit en el col·lectiu.

| FCB

El portuguès, amb 220 partits i 137 gols amb la selecció, va deixar un missatge molt clar sobre Yamal: "Demano que es deixi créixer tranquil el noi, pel bé del futbol. Ho està fent molt bé el nen, qualitat no li falta. Cal cuidar-lo. Als meus fills els agrada Lamine. Jo tinc un gran afecte a Espanya. Lamine Yamal està en un entorn a l'equip espanyol molt bo".

La importància de l'experiència i el llegat

En les seves declaracions, Cristiano Ronaldo també va reflexionar sobre el pas del temps i els desafiaments que implica mantenir-se al màxim nivell a l'elit. "Hi ha dies bons, dolents. És part de la vida. Intento trobar mecanismes per afrontar tots els aspectes de la vida, no només del futbol. És un desafiament bonic", va explicar, reconeixent la dificultat de romandre competitiu als 40 anys.

Sobre la pressió de les grans finals, va deixar clar que el futbol no és només qüestió de noms: "Ni es pot guanyar sempre. L'objectiu és acabar la temporada amb un trofeu. Cal viure el moment. Soc feliç"

Reconeixement a Espanya i al talent jove

Cristiano Ronaldo va mostrar admiració per la qualitat del futbol espanyol i va subratllar el bon moment de l'equip dirigit per un entrenador que, segons les seves paraules, "està fent les coses molt bé". "Hi he jugat mil vegades contra ells. Sempre és una gran selecció, amb molta qualitat. Aquí hi ha una altra gran generació, i un entrenador que està fent les coses molt bé. Per al Mundial és més favorita que Portugal, perquè han guanyat més que nosaltres"

A més, va destacar el potencial de Lamine Yamal i d'altres jugadors espanyols joves com Williams i Pedri: "Al meu fill li agrada Lamine. Tinc un afecte molt especial per Espanya. Els majors talents sempre han estat espanyols. Williams és un gran jugador, Pedri és boníssim... L'entrenador ha fet una feina molt top, se li veu que posa disciplina".

La final entre Espanya i Portugal servirà per mesurar l'impacte de dos estils i dues generacions. D'una banda, la veterania i la fam d'un Cristiano Ronaldo que segueix batent rècords; de l'altra, la irrupció de Lamine Yamal, que està sorprenent el món i el mateix Cristiano, qui demana "deixar-lo créixer tranquil pel bé del futbol"