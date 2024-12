Lamine Yamal deja KO a un periodista de TV3 al contarle el secreto de su asistencia

Lamine Yamal está de vuelta y en el Barça sonríen. El joven tuvo que perderse tres semanas de competición y el equipo culé no logró ganar ninguno de los partidos en los que el '17' no fue titular. Ayer, ya recuperado del todo, pudo volver a formar parte de la partida inicial y, con ello, los azulgrana retornaron a la senda de la victoria.

De hecho, fue el propio Lamine Yamal quien se echó el equipo a la espalda después de una primera mitad algo atascada en Son Moix. El canterano provocó el penalti del 1-2 y, además, dejó una extraordinaria asistencia en el 1-3 que no ha dejado indiferente a nadie. Con un excelso pase con el exterior de su bota izquierda, dejó mano a mano con el portero a un Raphinha al que le bastó con definir sutilmente.

Pero, para más inri, en el 1-4, Lamine Yamal también inició la jugada con otro pase en profundidad con la misma superficie. Como si su exterior estuviera tocado por una varita mágica. O fuera directamente la varita mágica. Evidentemente, estas dos acciones individuales dieron mucho de que hablar y el zagal recibió una gran lluvia de elogios por su calidad.

| FCB

Sin ir más lejos, al término del partido se pasó por la zona de prensa y respondió las preguntas de varios de los periodistas allí presentes. Con su habitual carisma y su alegría incesante, Lamine Yamal bromeó con un periodista de Esport3, Francesc Latorre. El profesional de la comunicación del canal deportivo de la CCMA le preguntó precisamente por esa asistencia con el exterior. "L2 creo que es", dijo el futbolista, refiriéndose al botón que se utiliza en un vídeojuego de la Play Station para dar este tipo de pases.

Pero no se quedó ahí. "Creo que es una cosa que me sale bastante bien y que seguiré haciendo", añadó. "Me entiendo muy bien con Raphinha y él sabe que cuando esté en esa parte del campo lo haré el 100% de las veces", añadió.

Los números de Lamine Yamal

La de ayer fue ya la novena asistencia que protagonizó la joven perla blaugrana, quien además también ha sumado otros cicno goles en los 14 partidos que ha podido disputar en LaLiga. Y pese a su lesión, se mantiene todavía como el máximo asistente de la competición, seguido, con 6, de Álex Baena y de Raphinha. Teniendo en cuenta que es su segundo año en la élite del fútbol, son registros más que sobresalientes.

Lamine Yamal ya se ha posicionado como la gran referencia del Barça para la próxima década. El gran ídolo de la afición. Su desparpajo, su carisma y su talento inhumano, además, le postulan como uno de los grandes futbolistas de los próximos años.