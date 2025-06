Tremolen a València: L’equip poderós que vol Javi Guerra

La tranquil·litat mai dura massa a Mestalla. Quan el valencianisme començava a assaborir una nova era d'il·lusió sota el comandament de Carlos Corberán, l'atenció mediàtica i dels grans clubs europeus torna a posar-se sobre un dels pilars del projecte: Javi Guerra. El jove migcampista, que ha recuperat la seva millor versió des de l'arribada del nou tècnic, es troba ara en el punt de mira d'un gegant europeu que amenaça de trencar l'equilibri que el club havia començat a construir.

L'explosió de Guerra sota Corberán

No es pot entendre el ressorgiment del València sense parlar de Javi Guerra. L'esportista de Gilet havia viscut una etapa de cert estancament durant la primera meitat de la temporada, però tot va canviar amb l'aterratge de Carlos Corberán. Des de llavors, s'ha convertit en una peça clau al centre del camp, aportant equilibri, arribada i lideratge. El seu rendiment ha estat tan destacat que no només ha estat titular indiscutible, sinó que també ha estat nomenat capità de la selecció espanyola sub-21 a l'Europeu que es disputa a Eslovàquia.

Aquest torneig, on està brillant amb llum pròpia, ha servit per amplificar l'interès de diversos equips. Però n'hi ha un que ja ha fet el primer pas: l'AC Milan. El conjunt italià, necessitat d'una renovació profunda després d'una temporada decebedora, ha posat el focus en Guerra com a reforç prioritari per al seu centre del camp. Així ho han asseverat diversos mitjans de comunicació, tant de tirada regional com de tirada nacional.

El Milan apreta: estratègia repetida i una oferta rebutjada

Segons van informar diversos mitjans la setmana passada, el Milan va presentar una primera oferta pel jugador de 16 milions fixos més 4 en variables. Una quantitat que a Mestalla van considerar insuficient i que va ser ràpidament rebutjada. No és la primera vegada que el club rossonero actua amb aquesta tàctica: ja ho va fer fa dos estius amb Yunus Musah. Aleshores, també van començar amb una proposta baixa i van acabar pagant la xifra que exigia el València: 20 milions.

Ara, els italians planegen repetir jugada. Tot apunta que tornaran amb una segona oferta en els pròxims dies, aquesta vegada més propera als 25 o fins i tot 30 milions, xifra que el València considera adequada si es té en compte que el 30 % del traspàs aniria directament al Villarreal, antic club formador de l'esportista.

Renovar o vendre: el dilema del València

A les oficines de Mestalla, el cas de Javi Guerra s'ha convertit en una prioritat. La postura oficial del club és clara: el volen renovar. El mateix Corberán va tornar de Singapur amb l'encàrrec de blindar els seus jugadors clau, i Javi Guerra encapçala aquesta llista. Però renovar no serà senzill. El jugador i el seu entorn aspiren a una millora salarial que el situï entre els millor pagats de la plantilla, i encara que el club està disposat a fer un esforç, la situació econòmica continua sent limitada.

Per ara, no hi ha una oferta formal de renovació sobre la taula. Sí que hi ha hagut contactes i una reunió en què es va traslladar al representant de l'esportista el desig del club de mantenir-lo. Javi Guerra, per la seva banda, ha reiterat en diverses ocasions el seu desig de seguir a València, tot i que ha deixat clar que la seva continuïtat dependrà del projecte esportiu que se li proposi. En declaracions recents, va assegurar tenir contracte fins al 2027 i estar tranquil, acostumat ja al soroll del mercat.

Un esportista amb el cap al seu lloc

A diferència d'altres casos recents, Guerra no està forçant la seva sortida. Des de la concentració amb la selecció, ha deixat clar que la seva única preocupació ara és rendir a l'Europeu. No vol distraccions ni pressions externes. “Sí, tinc contracte en vigor amb el club fins al 2027. Em queden dos anys. El soroll a València és habitual cada estiu amb molts jugadors, però ja hi estic acostumat”, va explicar en una entrevista a MARCA.

La seva maduresa sorprèn. Amb només 21 anys, sap que el seu futur es decidirà després del torneig i que qualsevol pas en fals podria frenar la seva progressió. Si es queda, ho farà com a líder d'un projecte il·lusionant. Si se'n va, només serà a un club amb pes europeu i capacitat per impulsar la seva carrera. I encara que el Milan no jugarà a Europa aquesta temporada, la seva història i el projecte que lidera Igli Tare podrien convèncer-lo si l'oferta satisfà totes les parts.