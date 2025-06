La jugada que prepara Joan Laporta perquè Ter Stegen se'n vagi

Des de fa mesos, Marc-André ter Stegen treballa en silenci per recuperar el seu millor nivell després de la greu lesió que el va apartar durant bona part de la temporada. La ruptura completa del tendó rotulià no només va afectar el seu físic, sinó també el seu lloc a l'esquema del Barça i, ara, la seva posició dins del club torna a estar sota la lupa.

Tot i haver tornat als terrenys de joc i de tenir el suport de Julian Nagelsmann a la selecció alemanya, el seu rol al Barça podria veure's dràsticament alterat les pròximes setmanes. L'arribada d'un nou porter i la planificació esportiva per al següent curs han encès les alarmes.

Canvi de cicle a la porteria

El fitxatge de Joan García ha sacsejat la jerarquia sota pals al club blaugrana. El jove porter català, de només 24 anys, aterra procedent de l'Espanyol amb la intenció de ser titular des del primer dia. El Barça ha decidit pagar els 25 milions de la seva clàusula davant la negativa del club perico a negociar.

Tot i que l'operació encara no és oficial, l'acord està tancat i es farà públic aviat. Joan arriba amb fam, projecció i, sobretot, amb el suport total de la direcció esportiva. Una declaració d'intencions que no ha passat desapercebuda per a ningú.

Missatges creuats i gestos de distanciament

Mentrestant, Ter Stegen es manté concentrat amb Alemanya per disputar els partits de la Nations League i continuar sent el “número u” als ulls del seu seleccionador. Contra Portugal va ser titular i demà repetirà davant França. En públic, el seu discurs no ha variat: assegura que es quedarà al Barça.

Però als despatxos, la realitat és una altra. Hansi Flick ja ha advertit que Joan García serà un actor principal en el seu nou projecte. I tot i que ningú ha parlat encara directament amb l'alemany, Deco té previst seure amb ell en els propers dies per comunicar-li la seva situació real.

Un problema esportiu… i econòmic

Ter Stegen és un dels capitans del vestidor i, també, un dels salaris més alts de la plantilla. El seu contracte s'estén fins al 2028, però la seva presència limita el marge salarial de l'entitat, que necessita alleugerir fitxes per abordar noves incorporacions.

La presència de Szczesny, l'arribada del qual també està avançada, complica encara més el panorama. El polonès vindria per ocupar un rol competitiu a la porteria, cosa que deixaria Ter Stegen en un escenari inèdit: ser el tercer porter de l'equip si no fa un pas.

El Mundial com a basa oculta

En clau internacional, la situació no és més encoratjadora. Ter Stegen vol disputar el Mundial del 2026, però si no juga amb regularitat, el seu lloc a la selecció corre perill. Alemanya comparteix grup amb Eslovàquia, Irlanda del Nord i Luxemburg, una fase de classificació exigent que requereix continuïtat.

Des del club es creu que aquest context pot empènyer-lo a prendre una decisió pel seu compte. Tot i que ell no es planteja marxar, la combinació entre suplència, pressió econòmica i Mundial a l'horitzó podria acabar inclinant la balança.

Silenci tens i moviments a l'ombra

Ningú de l'entorn del jugador s'ha pronunciat oficialment. Però els senyals són cada cop més clars. Joan García ja s'entrena a porta tancada amb membres del staff tècnic. Szczesny ja ha donat el sí. I el Barça, sense fer soroll, ja ha començat a preparar la transició.

I ara, per fi, es pot dir: el Barça ha decidit prescindir de Ter Stegen. No el forçaran a sortir, però tampoc el retindran. La seva continuïtat ja no és sobre la taula. La porteria del Camp Nou es prepara per a un nou amo.