Cop per al Betis de Pellegrini: L’estratègia de Joan Laporta per fitxar Antony

El FC Barcelona s'enfronta a un estiu clau. Amb Flick consolidat a la banqueta i la ferma intenció de donar un nou impuls al projecte, la direcció del club ja treballa en la planificació de la pròxima temporada. Una de les posicions que es busca reforçar és l'extrem dret, i hi ha un nom que ha guanyat força en els últims dies dins de l'agenda de Joan Laporta: el brasiler Antony.

Un jugador revitalitzat a LaLiga

Cedit pel Manchester United al Real Betis al mercat d'hivern, Antony ha sorprès amb el seu rendiment immediat al conjunt verd-i-blanc. Sota les ordres de Manuel Pellegrini, l'extrem ha trobat la confiança que necessitava i ha recuperat el nivell que el va portar a ser un dels fitxatges més cars de la Premier League.

La seva capacitat de desbordament, velocitat i creativitat li han permès marcar diferències en partits importants, guanyant-se la titularitat i l'admiració de l'afició bètica. Amb diversos gols, assistències i jugades d'alt impacte, Antony ha demostrat que pot ser un dels extrems més desequilibrants de LaLiga.

Un luxe que el Betis no es pot permetre

Tot i l'èxit de la seva cessió, el Real Betis ho té molt difícil per retenir-lo. L'operació que va portar Antony a Sevilla no incloïa una opció de compra obligatòria, i la delicada situació financera del club fa inviable afrontar una negociació pel seu fitxatge a títol definitiu.

Amb la massa salarial al límit i altres prioritats a la cartera, el Betis haurà de renunciar al seu fitxatge. És aquí on apareix l'interès del Barça. Conscient de les limitacions econòmiques del seu rival en l'operació, el club català ha començat a moure fitxa per sondejar una possible cessió del futbolista de cara a la temporada 2025-2026.

La situació d'Antony a Manchester

Antony no entra en els plans del Manchester United per al futur immediat. El seu fitxatge, en el seu dia milionari, mai va respondre a les expectatives del club anglès. Des de l'entorn del United consideren que el brasiler ha de tenir un rol protagonista, i la cessió al Betis va ser vista com un últim intent de revalorització.

El pla ha funcionat parcialment: Antony ha mostrat la seva vàlua en un entorn competitiu i la seva cotització ha pujat. Però ni així el United veu amb bons ulls el seu retorn. El club anglès prefereix tancar una nova cessió o fins i tot buscar-li una sortida definitiva si es presenta una bona oferta.

Una operació factible per al Barça

En aquest context, el FC Barcelona veu amb optimisme la possibilitat d'afegir Antony mitjançant una cessió amb opció de compra no obligatòria. Aquest model permetria al club reforçar-se sense posar en risc la seva fràgil situació econòmica, respectant el fair play financer.

A més, les relacions entre Barça i Manchester United han estat fluides en el passat recent, cosa que facilitaria la negociació. Per la seva banda, l'entorn del jugador estaria encantat amb la possibilitat de vestir la samarreta blaugrana, conscients que el Camp Nou és un gran aparador per consolidar-se com a estrella a Europa.

Un perfil que encaixa en la idea de Flick

Per a Hansi Flick, l'arribada d'un extrem com Antony seria clau per al seu esquema. L'alemany busca perfils verticals, veloços i amb capacitat de desequilibri en l'u contra u. La competència que podria generar amb jugadors com Lamine o Raphinha es percep com a positiva, ja que augmentaria la intensitat i exigència del vestidor.

Antony, a més, ha demostrat adaptació al futbol espanyol, cosa que reduiria els temps d'aclimatació. La seva ambició, joventut i talent encaixen amb el nou full de ruta del club.

Una sorpresa a l'agenda de Laporta

El Barça, que segueix sondejant el mercat a la recerca d'oportunitats estratègiques, veu en Antony una opció de baix risc i alt potencial. Si el seu nivell es manté com al Betis, l'equip guanyaria una arma ofensiva de primer nivell. I si no s'adapta al club, es tractaria simplement d'una cessió sense cost elevat.

El més rellevant, però, és que Joan Laporta ja ha donat llum verda per explorar la seva incorporació. Antony no només és a l'agenda del Barça: és, a dia d'avui, un dels grans tapats del mercat estival culer.