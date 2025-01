Jugada mestra de Manu Fajardo al Betis: Reforç per a Manuel Pellegrini

El Real Betis Balompié es disposa a donar un nou cop d'efecte en el mercat de fitxatges. I el protagonista no és altre que Enzo Le Fée, migcampista francès de 24 anys que actualment milita a l'AS Roma. La seva sortida hivernal sembla imminent després de no quallar a la Serie A, escenari en el qual amb prou feines ha gaudit de deu participacions (460 minuts) i no ha acabat de convèncer el tècnic Claudio Ranieri. Mentrestant, el Betis, necessitat de cames fresques i talent contrastat en l'eix de la medul·lar, veu en el futbolista de Lorient una oportunitat de mercat que no està disposat a deixar escapar.

Nascut al sud-oest gal, Le Fée va destacar a les files del club bretó, disputant un total de 142 partits amb el primer equip, amb vuit gols i 15 assistències en el seu haver. La seva qualitat va cridar l'atenció de diversos pretendents, però va ser el Stade Rennais qui, a l'estiu de 2023, va decidir desemborsar 20 milions d'euros (més cinc en variables) per fitxar-lo. El migcampista, format a la pedrera "tango et noir" i habitual en les categories inferiors de la selecció francesa —sub 20, sub 21, sub 23 i també olímpica—, va durar poc al nord-oest.

| AS Roma

El club bretó va acabar venent-lo a l'AS Roma per 23 milions d'euros al juliol de 2024. No obstant això, el futbol italià no ha acabat d'encaixar en el seu estil, una mica més tècnic i combinatiu, de manera que a Roma amb prou feines ha pogut lluir-se en un grapat de minuts repartits entre Serie A, UEFA Europa League i Copa Itàlia. Davant aquesta tessitura, el conjunt romà s'ha vist en la necessitat de buscar una cessió per alleugerir la seva plantilla i, alhora, permetre que el jugador recuperi sensacions.

El Betis, a l'aguait

En aquesta conjuntura ha irromput el Real Betis, un club que ja seguia la pista de Le Fée des de fa temps. Els seus ojeadors van quedar encantats del seu enorme control orientat, el seu regat i la seva visió de joc quan liderava el Lorient. D'aquí que Manu Fajardo, director esportiu bètic, no hagi dubtat a intensificar els contactes amb la Roma per assegurar la cessió fins a final de temporada. Tant és així que, segons Estadio Deportivo, l'acord entre ambdues entitats es troba "molt proper", quedant únicament per definir detalls sobre la quantia i obligatorietat de l'opció de compra.

La lesió de llarga durada de William Carvalho i la sortida de Guido Rodríguez al terme de l'últim mercat han deixat òrfena la medul·lar verd-i-blanca. Malgrat la revalorització de Sergi Altimira i la imminent reaparició de Marc Roca, Manuel Pellegrini es veu obligat a reforçar el centre del camp per competir amb garanties en tres tornejos (LaLiga EA Sports, la Copa del Rei i la Europa League). A més, la directiva va descartar la possibilitat de repescar Dani Ceballos per les exigències econòmiques i per la competència d'altres clubs interessats.

Enzo Le Fée, per la seva banda, està convençut que LaLiga pot ser l'escenari ideal per explotar el seu potencial. La filosofia de joc del Betis —caracteritzada pel toc, la possessió i la mobilitat en atac— s'adapta molt més a les seves característiques que la Serie A. Si es concreta la seva arribada, el francès arribaria amb la missió de reconstruir una "sala de màquines" que, juntament amb Altimira, Johnny, Roca i, en uns mesos, Carvalho, podria tornar a posicionar el Betis en la lluita pels llocs alts de la taula.