Jugada maestra de Manu Fajardo en el Betis: Refuerzo para Manuel Pellegrini

El Real Betis Balompié se dispone a dar un nuevo golpe de efecto en el mercado de fichajes. Y el protagonista no es otro que Enzo Le Fée, mediocentro francés de 24 años que actualmente milita en la AS Roma. Su salida invernal parece inminente tras no cuajar en la Serie A, escenario en el que apenas ha gozado de diez participaciones (460 minutos) y no ha terminado de convencer al técnico Claudio Ranieri. Mientras tanto, el Betis, necesitado de piernas frescas y talento contrastado en el eje de la medular, ve en el futbolista de Lorient una oportunidad de mercado que no está dispuesto a dejar escapar.

Nacido en el suroesta galo, Le Fée despuntó en las filas del club bretón, disputando un total de 142 encuentros con el primer equipo, con ocho goles y 15 asistencias en su haber. Su calidad llamó la atención de varios pretendientes, pero fue el Stade Rennais quien, en el verano de 2023, decidió desembolsar 20 millones de euros (más cinco en variables) para ficharlo. El mediocentro, formado en la cantera “tango et noir” y habitual en las categorías inferiores de la selección francesa —sub 20, sub 21, sub 23 y también olímpica—, duró poco en el noroeste.

| AS Roma

El club bretón terminó vendiéndolo a la AS Roma por 23 millones de euros en julio de 2024. Sin embargo, el fútbol italiano no ha terminado de encajar en su estilo, un tanto más técnico y combinativo, de modo que en Roma apenas ha podido lucirse en un puñado de minutos repartidos entre Serie A, UEFA Europa League y Copa Italia. Ante esta tesitura, el conjunto romano se ha visto en la necesidad de buscar una cesión para aligerar su plantel y, a la vez, permitir que el jugador recupere sensaciones.

El Betis, al acecho

En esa coyuntura ha irrumpido el Real Betis, un club que ya seguía la pista de Le Fée desde hace tiempo. Sus ojeadores quedaron prendados de su enorme control orientado, su regate y su visión de juego cuando lideraba el Lorient. De ahí que Manu Fajardo, director deportivo bético, no haya dudado en intensificar los contactos con la Roma para amarrar la cesión hasta final de temporada. Tanto es así que, según Estadio Deportivo, el acuerdo entre ambas entidades se encuentra “muy cercano”, quedando únicamente por definir detalles sobre la cuantía y obligatoriedad de la opción de compra.

La lesión de larga duración de William Carvalho y la salida de Guido Rodríguez al término del último mercado han dejado huérfana a la medular verdiblanca. Pese a la revalorización de Sergi Altimira y la inminente reaparición de Marc Roca, Manuel Pellegrini se ve obligado a reforzar el centro del campo para competir con garantías en tres torneos (LaLiga EA Sports, la Copa del Rey y la Europa League). Además, la directiva descartó la posibilidad de repescar a Dani Ceballos por las exigencias económicas y por la competencia de otros clubs interesados.

Enzo Le Fée, por su parte, está convencido de que LaLiga puede ser el escenario ideal para explotar su potencial. La filosofía de juego del Betis —caracterizada por el toque, la posesión y la movilidad en ataque— se adapta mucho más a sus características que la Serie A. Si se concreta su llegada, el francés llegaría con la misión de reconstruir una “sala de máquinas” que, junto a Altimira, Johnny, Roca y, en unos meses, Carvalho, podría volver a posicionar al Betis en la pelea por los puestos altos de la tabla.