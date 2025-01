Diego Cocca parla clar sobre Raúl Moro: 'Volem que...'

El Real Valladolid va emprendre un gir radical amb la destitució de Paulo Pezzolano i l'arribada de Diego Cocca, un tècnic amb àmplia experiència a Llatinoamèrica però desconegut en el futbol europeu. Amb el conjunt vallisoletà immers en els llocs de descens —situat en l'última posició de LaLiga amb 12 punts—, la urgència per revertir la situació és palpable en l'entorn del club. No obstant això, lluny de mostrar-se aclaparat, Cocca s'ha mostrat molt clar en una entrevista amb l'agència EFE sobre la direcció que prendrà el seu projecte i els jugadors que considera fonamentals per a la seva idea de joc.

Entre els noms assenyalats es troba Raúl Moro, extrem esquerre de 22 anys que va arribar definitivament al Valladolid el passat 1 de juliol de 2024, procedent de la Lazio. Moro, amb un valor de mercat situat al voltant dels 5 milions d'euros segons dades de Transfermarkt, ha disputat aquesta temporada un total de 17 partits a LaLiga, anotant 3 gols i repartint 1 assistència. Amb un 67% de titularitats i un 72% de minuts jugats en el conjunt blanquivioleta, s'ha convertit en un dels jugadors més determinants de la plantilla en atac. Cal recordar que es va perdre diverses setmanes per lesió.

Malgrat els rumors que apuntaven una possible sortida de Moro —i fins i tot de Juma Bah— en el mercat d'hivern, Diego Cocca ha esvaït qualsevol dubte amb claredat. “Volem que es quedin Juma i Raúl, perquè ens interessen i han de venir jugadors que coneguin la lliga, que puguin adaptar-se ràpidament a l'equip i aportin característiques necessàries”, va aclarir.

| Real Valladolid

Reaci a jugadors sense experiència a LaLiga

Aquestes declaracions refermen l'aposta del tècnic argentí per mantenir el bloc que ja coneix la competició, prioritzant el reforç d'altres posicions amb futbolistes que no requereixin un període llarg d'adaptació. En aquest sentit, Cocca també va reconèixer la dificultat d'incorporar Jeremy Márquez, migcampista mexicà que venia sonant amb força com a alternativa. Les limitacions econòmiques i la inexperiència del jugador a LaLiga compliquen enormement el fitxatge, per la qual cosa, a dia d'avui, sembla poc factible que es concreti la seva arribada a la vora del Pisuerga.

Moro, per la seva banda, continua entrenant-se amb normalitat i ha expressat en ocasions anteriors el seu compromís amb el projecte vallisoletà. Arribat al club després d'un període de cessions (Real Oviedo, Ternana) i pas pel filial de la Lazio, l'extrem català busca assentar-se a Primera Divisió. Les seves condicions —velocitat, desbordament i bona definició— són claus per a un equip necessitat de gol, ja que figura entre els menys anotadors de la categoria.

En l'àmbit col·lectiu, Diego Cocca afronta una empresa complicada: treure el Valladolid del fons de la taula. Per a això, insisteix que la base està a retenir els seus millors homes i a sumar reforços puntuals, sempre que encaixin en l'estructura econòmica i esportiva del club. El tècnic confessa haver “investigat” a fons la realitat del conjunt blanquivioleta quan va rebre la trucada de Ronaldo Nazário, president de l'entitat, i es mostra esperançat en aconseguir l'objectiu principal: mantenir la categoria.