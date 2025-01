El pla A... i el B de Dani Olmo que no agradaran als que volen veure el Barça enfonsat

El FC Barcelona es troba en una encruïlla amb la inscripció de Dani Olmo, un assumpte que amenaça amb allargar-se més del desitjat. Mentre el club treballa contrarellotge per complir amb els requisits de LaLiga i poder reactivar la fitxa de l'atacant, el propi futbolista —potser el principal afectat per aquesta situació— manté la calma i l'esperança que la promesa de Joan Laporta es compleixi. Aquesta promesa no és altra que una “solució imminent i positiva” que li permetria seguir competint on ell va triar estar: en l'equip blaugrana. I aquest és el pla A: el mandatari confia a trobar una solució abans de demà.

Dani Olmo va arribar procedent del RB Leipzig a l'agost de 2024, en una operació que va rondar els 47 milions d'euros fixos més variables (algunes fonts fins i tot parlen de 60 milions). Els seus primers mesos al Camp Nou van oferir un bon balanç: 15 partits disputats (11 a LaLiga i 4 a la UEFA Champions League), 813 minuts, amb 6 gols i 1 assistència.

Números que reflecteixen la ràpida adaptació d'un jugador fitxat per reforçar la zona de mitjapunta i els primers passos del qual en l'equip han estat limitats pels vaivens del fair play financer. Va poder ser inscrit temporalment després de la lesió de llarga durada d'Andreas Christensen, però aquest marge va expirar el 31 de desembre, provocant de nou la seva baixa federativa.

| Germán Parga (FC Barcelona), FC Barcelona

Els motius del bloqueig

El problema sorgeix de la documentació vinculada als ingressos diferits per la venda dels palaus VIP del Spotify Camp Nou a un fons qatarià, segons l'explicació del club. LaLiga no va rebre el justificant d'ingrés i, per tant, no va atorgar el vistiplau per a la inscripció. Malgrat això, des de l'entitat culé confien que els diners arribin aquest divendres, cosa que suposaria un gir definitiu de guió a favor d'Olmo, retornant-li la seva condició de jugador habilitat per participar en Lliga, Copa i Champions.

Enmig de tot aquest embolic, Dani Olmo viu amb paciència i optimisme. Continua entrenant-se amb normalitat a les ordres de Hansi Flick, a l'espera que es resolgui el paperam. Dilluns passat, en el primer entrenament de l'any, va atendre breument uns aficionats que, curiosos, li van preguntar com es trobava. Amb una escueta resposta —“tot bé”— va voler transmetre serenitat, sense entrar en detalls sobre el seu futur immediat.

No obstant això, el futbolista és conscient que necessita una fitxa federativa no només per disputar competicions amb el Barça, sinó també per seguir sent elegible amb la selecció espanyola, que afrontarà al març els quarts de final de la Nations League davant Països Baixos. Olmo, a més, veu a l'horitzó una hipotètica Final Four de la mateixa competició al juny, cosa que fa més urgent encara la regularització de la seva situació contractual.

| FCB, XCatalunya

La possible cessió, l'últim recurs

Què passaria si divendres no arriba aquesta “fumata blanca”? Els seus agents, Andy Bara i Juanma López, haurien de valorar amb el club la possibilitat d'una cessió temporal, sempre que la normativa de LaLiga ho permeti i que apareguin alternatives reals que puguin assumir la seva fitxa per mig curs. Clubs de primer nivell, com Manchester United, Manchester City o Bayern de Munic, van estar darrere d'ell abans de la seva arribada al Barça, així que no seria descartable que algun reactivés un interès puntual per a la segona meitat de la temporada.

Per ara, Dani Olmo prefereix no imaginar aquest escenari. La seva prioritat continua sent triomfar amb la samarreta blaugrana. Mentrestant, l'afició del Barça, que li pregunta amb preocupació “què tal tot?”, només rep per resposta un “tot bé” que amaga la fe en una solució ràpida. La directiva blaugrana confia que el tan esperat ingrés econòmic es concreti, donant un respir als seus plans i, sobretot, al propi Olmo, que anhela seguir demostrant la seva vàlua en el lloc que va escollir per fer el següent pas en la seva carrera.