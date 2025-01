Bones notícies per al Betis: 'William Carvalho...'

El Real Betis viu aquesta temporada un autèntic calvari al seu centre del camp. La sortida de Guido Rodríguez al terme de l'últim mercat d'estiu va suposar la pèrdua d'un pilar fonamental. A això s'hi van sumar les lesions de diversos migcampistes, cosa que va deixar Manuel Pellegrini amb poquíssimes opcions per articular el joc. En vista d'això, el salt de diversos jugadors del filial —com Mateo Flores i Carlos Guirao— es va convertir en un recurs d'urgència per pal·liar la debilitat a la sala de màquines, on l'única "peça" que ha aconseguit mantenir-se sana ha estat la d'un Sergi Altimira cada cop més revaloritzat.

En les últimes jornades, el panorama ha millorat lleugerament. Johnny Cardoso ha rebut l'alta i s'espera que al gener s'incorpori també Marc Roca, cosa que augmentarà de manera substancial la competència. No obstant això, el reforç més determinant podria arribar des de dins: William Carvalho, qui el passat 13 de setembre va patir una ruptura completa del tendó d'Aquil·les dret en el xoc davant el Leganés. Aquesta lesió el va apartar del terreny de joc just quan era titular indiscutible en les quatre primeres jornades de LaLiga.

En un principi, el diagnòstic mèdic semblava descartar l'internacional portuguès per a la resta de la temporada. No obstant això, les últimes informacions són molt més optimistes. Des del mes de novembre, el CEO del Betis, Ramón Alarcón, va deixar entreveure que l'evolució de Carvalho estava sent "molt positiva" i que "no volíem marcar terminis, però podia estar abans del final de temporada". El migcampista, lluny de conformar-se amb les previsions inicials, continua treballant a fons, havent deixat enrere la bota protectora fa setmanes. Ara, es troba en una fase de rehabilitació progressiva que li permet realitzar un nombre creixent d'exercicis.

De tornada al març?

De fet, segons assegura ABC, el migcampista lusità veu possible reintegrar-se al treball amb el grup al mes de març, un escenari inimaginable quan es va confirmar la gravetat de la seva lesió. Si les sensacions continuen sent tan bones, Carvalho podria reaparèixer amb l'equip verd-i-blanc en la part decisiva del curs, aportant la seva experiència i jerarquia en un centre del camp que requereix del seu talent i presència física.

Per a Manuel Pellegrini, el retorn de Carvalho significaria comptar de nou amb un jugador de "tall" diferent, capaç de retenir la pilota i distribuir amb criteri gràcies a la seva visió i col·locació. A més, el Betis evitaria forçar la sortida al mercat a la recerca d'un migcampista de garanties, més enllà de mantenir "en stand by" l'opció de fitxar Arthur Melo. Als 32 anys, Carvalho afronta el seu tram final de carrera amb l'ambició de continuar competint a alt nivell, conscient que la seva recuperació serà determinant no només per ajudar l'equip en la present temporada, sinó també de cara al seu futur contractual.

Precisament, la seva continuïtat al Benito Villamarín està sotmesa a escrutini. Té un dels salaris més elevats de la plantilla i el Betis ja va expressar la seva necessitat d'alleugerir massa salarial. No obstant això, si Carvalho demostra que el seu físic torna a estar al 100%, la seva sortida podria ajornar-se o bé donar-se en millors termes, tant per al club com per al propi jugador. En qualsevol cas, la seva imminent recuperació s'erigeix com la millor de les notícies per a un Betis que somia amb encarar la segona part de la temporada amb una medul·lar reforçada i ambiciosa.