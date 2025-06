El Juanma Rodríguez més autocrític: Clatellot a Courtois després de la seva 'bronca' a Asensio

El segon partit del Real Madrid al Mundial de Clubs ha deixat més polèmiques que alegries. En l'enfrontament contra el Pachuca, el conjunt blanc va aconseguir imposar-se en el marcador, però l'actuació de Raúl Asencio, jugador del planter i jove promesa, ha centrat totes les mirades.

El defensa va ser expulsat per una estirada a Salomón Rondón quan el veneçolà s'encaminava sol cap a la porteria, deixant el seu equip amb deu jugadors durant bona part de l'encontre. Aquesta acció no només va condicionar el plantejament de Xabi Alonso, sinó que també va encendre un debat als mitjans i entre els mateixos protagonistes del vestidor.

Les paraules de Courtois, focus de la polèmica

Thibaut Courtois, porter i un dels pesos pesants de l'equip, no va dubtar a ser crític al descans del partit. En declaracions a DAZN, el belga va expressar: “Pot ser rigorosa, però són dos partits i dues vegades el mateix error. Hem de ser més intel·ligents i no cometre aquest tipus d'errades”. Amb aquestes paraules, Courtois deixava en evidència Asencio, recordant que en el primer partit del torneig ja havia comès un penal que va posar en dificultats l'equip.

Aquestes declaracions no van trigar a generar reaccions. Juanma Rodríguez, periodista habitual d'El Chiringuito, va ser un dels primers a mostrar el seu desacord amb l'actitud de Courtois: No m'agrada que Courtois assenyali l'error d'Asencio. No m'agrada que un company denunciï en públic la fallada individual d'un altre.

Això és evitable i no aporta res positiu a l'equip”, va afirmar amb rotunditat. Per a Rodríguez, el porter belga hauria d'haver optat per un missatge d'unitat i suport cap al jove defensa en un moment delicat.

La situació d'Asencio és complicada. En la seva breu trajectòria al primer equip, aquests dos errors en un torneig tan mediàtic com el Mundial de Clubs poden pesar molt. Tanmateix, des del cos tècnic mantenen la seva confiança en el jugador, conscients que és part del procés d'aprenentatge de qualsevol jugador del planter que fa el salt a l'elit.

El que està en joc

El Real Madrid té clar que no pot permetre's errades infantils en una competició on hi ha molt més en joc que el prestigi. El Mundial de Clubs reparteix premis econòmics importants i el club blanc no vol desaprofitar l'oportunitat de convertir-se en el primer campió d'aquesta nova etapa del torneig.

L'expulsió d'Asencio davant el Pachuca hauria pogut comprometre les opcions de l'equip, però finalment van aconseguir tirar endavant el partit. Ara, el focus està en passar pàgina, reforçar la moral del jugador del planter i centrar-se en els pròxims duels d'octaus de final, que es preveuen vibrants i amb rivals de gran nivell.

El debat continua

Mentrestant, el debat segueix obert: va ser encertat que Courtois fes públiques les seves crítiques? S'ha de protegir més els joves en moments de dificultat? El cert és que el Real Madrid s'enfronta ara no només als reptes esportius, sinó també a la gestió d'un vestidor on les tensions poden aflorar en qualsevol instant.