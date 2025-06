Fitxatge típic de Bordalás: el Getafe s'interessa per un ex del Real Betis

El Getafe afronta l'inici del mercat de fitxatges amb una estratègia que ja s'ha convertit en marca de la casa: reforçar la medul·lar amb perfils físics i experimentats a LaLiga. La direcció esportiva blauona, sota l'atenta mirada de Bordalás, estudia nous noms per fer un salt de qualitat en una de les posicions més exigides pel tècnic. En aquest context, torna a sonar amb força un futbolista de passat verd-i-blanc i experiència recent a la Ligue 1.

El conjunt blauó ve d'una temporada marcada per la irregularitat en resultats i lesions de les seves peces clau al centre del camp. Bordalás, sempre fidel a la seva idea de joc basada en la intensitat, la pressió alta i el domini físic, ha reclamat públicament l'arribada de jugadors capaços de sostenir aquest model. Tot i que el club ha tancat moviments per reforçar la plantilla —amb noms com Neyou i Javi Muñoz al radar— la porta a noves incorporacions no està ni de bon tros tancada.

La competència a la medul·lar serà ferotge. Jugadors com Mauro Arambarri o Luis Milla han estat indiscutibles quan les lesions ho han permès, però les exigències del calendari i la necessitat de fer un salt de qualitat han fet que el Getafe no es conformi. Bordalás busca aquest ‘plus’ de múscul i recorregut que marca la diferència en partits igualats.

Un perfil Bordalás: potència i recorregut per al centre del camp

En aquest escenari, el nom de Paul Akouokou torna a estar sobre la taula. El migcampista ivorià de 27 anys, que es va donar a conèixer al filial del Real Betis abans d'assentar-se al primer equip, representa a la perfecció el tipus de futbolista que sedueix Bordalás: fort en el cos a cos, amb gran gambada i capacitat per recuperar pilotes en camp rival. Després d'una etapa discreta a l'Olympique de Lyon —on amb prou feines ha disputat cinc partits aquesta temporada— Akouokou veu amb bons ulls una sortida que li permeti recuperar protagonisme.

Segons va avançar el portal especialitzat ‘Africa Foot’, el Getafe ja ha mogut fitxa amb una primera proposta de 800.000 euros pel pivot africà. La xifra, però, ha estat considerada insuficient pel club francès, que valora el futbolista al voltant del milió d'euros. Tot i aquest primer desacord, les converses continuen obertes i es preveu que la negociació es reactivi a mesura que avanci el mercat.

La carrera de Paul Akouokou resulta especialment atractiva pel seu coneixement de LaLiga i el seu pas recent per la Ligue 1. Format al filial del Betis, va fer el salt al primer equip el 2020, acumulant minuts a la màxima categoria i deixant mostres del seu potencial com a recuperador i arribador. Després de dues temporades a Heliòpolis, el Lyon va apostar per ell, tot i que la manca d'oportunitats li ha impedit assentar-se al futbol francès. Ara, amb només 27 anys i una valoració de mercat que ronda el milió d'euros, Akouokou està davant d'una oportunitat perfecta per rellançar la seva carrera en un context competitiu com el del Getafe.