Està gairebé fet: El pacte entre Nico Williams i l'Athletic que l'acosta al Barça

A Bilbao, l'expectació va en augment. La ciutat fa olor de comiat i de nou rumb en un dels grans protagonistes del futbol espanyol. Quan es barregen promeses internes, pactes entre cavallers i l'interès d'un dels clubs més grans d'Europa, el desenllaç sembla cada cop més inevitable, encara que ningú vulgui dir-ho en veu alta.

El FC Barcelona fa setmanes que prepara una operació que pot canviar la fisonomia del seu atac. La prioritat és dotar el nou projecte de Hansi Flick de més velocitat i desequilibri, especialment a la banda esquerra, on les alternatives han escassejat aquesta última temporada. Després de sospesar altres opcions, el focus torna a situar-se al mateix punt: la figura de Nico Williams, un jugador que, amb només 22 anys, ja s'ha consolidat com una de les grans sensacions de LaLiga i de la selecció espanyola.

Des del club blaugrana són conscients que l'Athletic no és un equip que es deixi arrabassar les seves figures fàcilment. Tanmateix, aquesta vegada les circumstàncies semblen alinear-se perquè el moviment es produeixi. No només perquè el futbolista ha donat mostres de voler fer el salt, sinó perquè el Barça ha mogut fitxa per complir amb els requisits exigits pel club bilbaí.

Les claus del pacte: la clàusula, el compromís i l'adeu imminent

Segons les últimes informacions desvetllades per José Álvarez a 'El Chiringuito', la història entre Nico Williams i l'Athletic està arribant al seu punt final. “Deien que el Barça té pensat pagar la clàusula de rescissió la primera setmana de juliol, però la informació que m'ha arribat ara és que Nico Williams comunicarà aquesta setmana a l'Athletic Club que se'n va al Barça”, va assegurar el periodista, afegint un detall que no ha passat desapercebut per a ningú a Bilbao.

“L'Athletic tenia un compromís amb Nico després de quedar-se la temporada passada que aquesta clàusula es negociaria. No en preu, en terminis. És a dir, que el club que fos no hauria de pagar els 60 milions directament, sinó que es pagaria en terminis, com ha fet, per exemple, el Madrid amb Mastantuono. Però creuen que aquesta promesa quedarà en no res”, va assegurar.

La situació, segons Álvarez, és clara: la directiva rojiblanca, que en el seu dia va intentar suavitzar la possible sortida de Nico Williams per evitar una fugida traumàtica, s'enfronta ara al risc que l'operació es tanqui per la via dura, pagant els 60 milions d'euros de la clàusula de rescissió sense concessions ni facilitats en el pagament. Tot apunta que el Barça està disposat a assumir aquest esforç, conscients que el marge de maniobra és mínim i que el jugador ja ha decidit fer el salt.

A aquestes informacions s'hi afegeix la revelació de Josep Pedrerol, també a 'El Chiringuito', qui va aportar una imatge encara més gràfica de la imminència de l'adeu: “A mi m'expliquen que dijous a les sis de la tarda va entrar Nico Williams a la ciutat esportiva de Lezama per recollir les seves coses. Per tant, el que queda ara és que Nico Williams faci un comunicat acomiadant-se elegantment del que és el club de la seva vida”