El Juanma Rodríguez más autocrítico: Palo a Courtois tras su 'bronca' a Asencio

El segundo partido del Real Madrid en el Mundial de Clubes ha dejado más polémicas que alegrías. En el enfrentamiento contra el Pachuca, el conjunto blanco logró imponerse en el marcador, pero la actuación de Raúl Asencio, canterano y joven promesa, ha centrado todas las miradas.

El defensa fue expulsado por un agarrón a Salomón Rondón cuando el venezolano se encaminaba solo hacia la portería, dejando a su equipo con diez jugadores durante buena parte del encuentro. Esta acción no solo condicionó el planteamiento de Xabi Alonso, sino que también encendió un debate en los medios y entre los propios protagonistas del vestuario.

Las palabras de Courtois, foco de la polémica

Thibaut Courtois, portero y uno de los pesos pesados del equipo, no dudó en ser crítico en el descanso del partido. En declaraciones a DAZN, el belga expresó: “Puede ser rigurosa, pero son dos partidos y dos veces el mismo error. Tenemos que ser más inteligentes y no cometer este tipo de fallos”. Con estas palabras, Courtois dejaba en evidencia a Asencio, recordando que en el primer partido del torneo ya había cometido un penalti que puso en aprietos al equipo.

Estas declaraciones no tardaron en generar reacciones. Juanma Rodríguez, periodista habitual de El Chiringuito, fue uno de los primeros en mostrar su desacuerdo con la actitud de Courtois: “No me gusta que Courtois señale el error de Asencio. No me gusta que un compañero denuncie en público el fallo individual de otro.

Esto es evitable y no aporta nada positivo al equipo”, afirmó con rotundidad. Para Rodríguez, el portero belga debería haber optado por un mensaje de unidad y respaldo hacia el joven defensa en un momento delicado.

La situación de Asencio es complicada. En su breve trayectoria en el primer equipo, estos dos errores en un torneo tan mediático como el Mundial de Clubes pueden pesar mucho. Sin embargo, desde el cuerpo técnico mantienen su confianza en el jugador, conscientes de que es parte del proceso de aprendizaje de cualquier canterano que da el salto a la élite.

Lo que está en juego

El Real Madrid tiene claro que no puede permitirse errores infantiles en una competición donde hay mucho más en juego que el prestigio. El Mundial de Clubes reparte premios económicos importantes y el club blanco no quiere desaprovechar la oportunidad de convertirse en el primer campeón de esta nueva etapa del torneo.

La expulsión de Asencio frente al Pachuca pudo haber comprometido las opciones del equipo, pero finalmente lograron sacar adelante el partido. Ahora, el foco está en pasar página, reforzar la moral del canterano y centrarse en los próximos duelos de octavos de final, que se prevén vibrantes y con rivales de gran nivel.

El debate continúa

Mientras tanto, el debate sigue abierto: ¿fue acertado que Courtois hiciera públicas sus críticas? ¿Se debe proteger más a los jóvenes en momentos de dificultad? Lo cierto es que el Real Madrid se enfrenta ahora no solo a los retos deportivos, sino también a la gestión de un vestuario donde las tensiones pueden aflorar en cualquier instante.