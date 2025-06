Xavier Estrada Fernández esclata després de l'enèsima jugada bruta contra el Nàstic

La passió pel futbol sovint regala històries de superació i entrega, però també pot deixar cicatrius difícils d'oblidar. Per al Nàstic de Tarragona, la lluita pel retorn al futbol professional s'ha convertit en una muntanya russa d'emocions, especialment en les últimes temporades. El club català ha treballat amb intensitat durant mesos, empès per una afició que no ha deixat de somiar amb l'ascens, però el desenllaç dels últims playoffs ha generat una frustració creixent a la ciutat.

No és la primera vegada que el Nàstic es veu perjudicat per decisions arbitrals en una final per l'ascens. N'hi ha prou amb mirar enrere tan sols un any, quan el conjunt grana es va quedar a les portes de Segona Divisió després d'una eliminatòria carregada de tensió i polèmica davant el Málaga. Ara, la història es repeteix, però amb un nou protagonista al xiulet i, una vegada més, amb el club de Tarragona patint-ne les conseqüències.

El recent enfrontament davant la Real Sociedad B a Zubieta ha deixat un regust amarg entre els seguidors tarragonins. El partit va ser una autèntica batalla en què els granes van demostrar caràcter i orgull, remuntant una eliminatòria que semblava perduda. Tanmateix, quan més a prop estaven de l'objectiu, un penal assenyalat als minuts finals va desfermar la polèmica. Les imatges mostren unes mans enganxades al cos que difícilment es poden interpretar com a acció punible. Per a l'entorn del Nàstic, aquella decisió va significar l'adeu definitiu al somni de l'ascens.

| @NASTICTARRAGONA

La indignació de Xavier Estrada Fernández i el debat sobre el VAR

La polèmica arbitral no ha passat desapercebuda al món del futbol espanyol. Un dels qui més alt ha alçat la veu ha estat l'exàrbitre internacional Xavier Estrada Fernández. A través de les seves xarxes socials, Estrada Fernández va criticar amb duresa el Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) i va posar el focus en l'absència del VAR en unes eliminatòries tan transcendents.

Segons l'excol·legiat, el futbol espanyol no es pot permetre errors d'aquest calibre en partits on hi ha en joc el futur de clubs, ciutats i aficions senceres. "Tota una temporada lluitant i treballant i un parell de jugades clamoroses –que el VAR hauria resolt– et deixen fora de l'ascens. Injust. CTA, faci el favor d'utilitzar als playoffs les eines que les noves tecnologies li proporcionen i faciliti la feina als àrbitres i al futbol. Es diu professionalitat i respecte!", va expressar Estrada en el seu missatge, que ràpidament va ser compartit i comentat per milers d'aficionats.

No és la primera vegada que la manca de VAR als playoffs genera controvèrsia. La tecnologia, present a la majoria de categories professionals, continua sense aplicar-se en aquests partits clau, augmentant la sensació de greuge per a equips com el Nàstic que es juguen el seu futur en qüestió de segons i decisions molt difícils de jutjar en directe.

L'eliminació torna a deixar el Nàstic fora del futbol professional per segona temporada consecutiva. En ambdós casos, les polèmiques arbitrals han marcat el desenllaç d'eliminatòries molt igualades. A la temporada anterior, el conjunt català també va caure a la final, aleshores davant el Málaga, després d'un altre encontre on les decisions arbitrals van ser molt discutides.