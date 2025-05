Jota Jordi sospita d'un 'robatori' premeditat en l'Inter-Barça: 'No interessava...'

En el futbol, els resultats inesperats solen generar polèmiques que transcendeixen els límits del terreny de joc. Especialment quan es tracta de partits decisius en competicions prestigioses com la Champions League.

Després de la vibrant eliminatòria entre Inter i Barça, un reconegut tertulià ha aixecat una seriosa sospita sobre el que va passar. Suggereix que no tot el que va passar sobre la gespa va ser una simple qüestió esportiva.

Una muntanya russa d'emocions en semis

El FC Barcelona arribava a la semifinal de la Champions amb grans esperances després d'una campanya brillant, recolzat per un estil ofensiu renovat i la capacitat de remuntar partits difícils. Però l'eliminatòria davant l'Inter de Milà va estar plena de situacions polèmiques que van desfermar una onada de crítiques entre aficionats i mitjans especialitzats.

| YouTube

El partit, que va finalitzar 3-3 en temps reglamentari, va portar a la pròrroga, on finalment l'equip italià va aconseguir imposar-se per 4-3 gràcies al gol decisiu de Davide Frattesi. Aquesta derrota ha generat malestar en la comunitat culé, que sent que certs detalls podrien haver estat manejats de manera injusta.

Les polèmiques decisions arbitrals

Jota Jordi, comentarista conegut per la seva participació a "El Chiringuito", va llançar una dura reflexió a les xarxes socials, apuntant a una possible intencionalitat darrere de l'arbitratge. "Us imagineu que en el torneig aquest de la FIFA i el senyor Infantino, que es va declarar interista abans del partit, no hi hagués el campió de la Champions?". Va manifestar amb ironia, destacant la sospitosa coincidència en la designació arbitral i les declaracions del màxim dirigent del futbol mundial.

Durant el partit, hi va haver diversos moments crítics que van alimentar la controvèrsia. Un penal polèmic assenyalat a favor de l'Inter, una pena màxima anul·lada al Barça, i diverses jugades dubtoses no sancionades, van incrementar la indignació blaugrana. L'actuació del col·legiat va ser criticada durament per considerar que va beneficiar clarament el conjunt italià.

Un Barça que va fregar la glòria

El rendiment en camp va mostrar un Barça dominador en la segona meitat, remuntant un partit que semblava perdut després d'un pèssim primer temps. Amb gols d'Eric García, Dani Olmo i Raphinha, els culés van aconseguir capgirar el marcador, encara que finalment l'esforç no va ser suficient.

Yan Sommer, porter de l'Inter, va resultar ser la figura indiscutible del partit, realitzant diverses aturades que van mantenir amb vida els italians. La polèmica es va intensificar encara més quan Francesco Acerbi va anotar el gol de l'empat en el temps de descompte, després d'una possible falta prèvia no sancionada.

La reflexió de Jota Jordi i les conseqüències

"Està clar que no interessava que el Barça passés a la final. Us imagineu el desprestigi i la vergonya de fer un torneig sense el campió de la Champions?". Va afegir Jordi, intensificant la teoria conspirativa al voltant d'una possible manipulació per afavorir interessos externs.

| Instagram

Aquestes declaracions no han passat desapercebudes, generant un intens debat sobre la transparència en les competicions europees i la possible influència de factors externs en resultats tan importants.

Amb la polèmica encara latent, el Barcelona ara haurà de concentrar-se en tancar de la millor manera possible la temporada de lliga. Intentant deixar enrere les sospites i controvèrsies que han entelat aquest desenllaç en la màxima competició europea.