El Reial Madrid es frega les mans i el Barça s'indigna amb l'àrbitre del Clàssic

per Sergi Guillén

El pròxim Clàssic entre FC Barcelona i Real Madrid, programat per a aquest diumenge a les 16:15 hores a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, ha generat una gran expectació. No només pel seu impacte en la lluita pel títol de LaLiga, sinó també per la designació arbitral que ha encès les alarmes en l'entorn del conjunt català.

Un partit clau per a la lluita per La Liga

El FC Barcelona arriba al Clàssic amb la necessitat de sumar tres punts que li permetin mantenir vives les seves aspiracions al títol. L'equip d'Hansi Flick ha mostrat una notable millora en el seu rendiment, però enfronta un desafiament complicat davant el seu etern rival, més encara després de l'eliminació a la Champions. Per la seva banda, el Real Madrid, sota la direcció d'Ancelotti, busca consolidar la seva posició al cim de la taula i fer un pas cap a la conquesta del campionat.

Alejandro Hernández Hernández, àrbitre canari de 42 anys, ha estat designat per dirigir el Clàssic, marcant la seva cinquena aparició en aquest enfrontament. En els seus quatre Clàssics anteriors, el balanç és equilibrat: dos empats i una victòria per a cada equip. El seu últim Clàssic va ser al desembre de 2019, que va acabar en empat 0-0.

| FCB

Un partit sense un pronòstic clar marcat per la polèmica arbitral

El Barcelona ha mostrat una ofensiva molt dinàmica i una defensa sòlida en els últims encontres a la Lliga, amb jugadors clau com Pedri, Raphinha i Lamine Yamal exercint rols fonamentals. El Real Madrid, per la seva banda, ha comptat amb l'experiència de jugadors veterans com Modric i l'eficàcia golejadora de Vinicius Jr o Mbappé. Ambdós equips hauran d'ajustar les seves tàctiques per contrarestar les fortaleses del rival i aprofitar les seves debilitats.

La designació de Hernández Hernández ha generat controvèrsia a causa de declaracions passades en què va expressar simpatia pel Real Madrid durant la seva infància. Encara que aquestes declaracions daten de fa dècades, han revivat les preocupacions sobre la seva imparcialitat, especialment entre els aficionats del Barça. A més, l'àrbitre estarà assistit al VAR per Juan Martínez Munuera, la presència del qual també ha estat objecte de debat a causa de decisions controvertides en els partits anteriors.

Els col·legiats, en el focus

El Clàssic d'aquest diumenge no només serà totalment decisiu en la cursa pel títol de LaLiga, sinó que també estarà marcat per l'atenció a l'arbitratge. El Barça haurà de centrar-se en el seu rendiment al camp, deixant de banda les controvèrsies externes, per assegurar un resultat favorable en aquest crucial enfrontament de Lliga.

La tensió prèvia a l'encontre ha pujat considerablement a les xarxes socials, amb aficionats de tots dos bàndols reclamant justícia arbitral i transparència. Aquest clima de pressió podria influir en les decisions de Hernández Hernández durant el partit. Per això la gestió emocional tant de jugadors com cos tècnic serà determinant per evitar distraccions i centrar-se plenament en la competició esportiva.