Jota Jordi parla clar després del Barça - Inter: 'Tinc...'

L'empat 3-3 entre el FC Barcelona i l'Inter de Milà a l'anada de les semifinals de la Champions League 2025 no només va deixar gols i emocions. També va exposar dades estadístiques que reforcen la sensació de domini blaugrana i expliquen per què molts, com Jota Jordi, confien plenament en la classificació culé.

L'Estadi Olímpic Lluís Companys va ser testimoni d'un duel intens, amb remuntades, moments d'incertesa i una actuació col·lectiva que va deixar sensacions molt positives per als culés de cara a la tornada a San Siro.

Superioritat estadística del Barça

Encara que el marcador va reflectir paritat, els números van explicar una altra història. Segons dades de UEFA i Opta, el FC Barcelona va tenir un 71% de possessió, va completar 624 passades (amb un 89% de precisió) i va realitzar 19 xuts en total.

L'Inter, en canvi, només va tenir un 29% de possessió, va completar 288 passades i va realitzar 7 rematades. D'aquests 7, 3 van acabar en gol, mostrant la seva eficàcia però també la seva dependència dels errors rivals. El Barcelona també va guanyar el duel aeri amb un 56% i va recuperar més pilotes en camp contrari, una mostra de la pressió alta implementada per Hansi Flick.

El partit va començar de la pitjor manera per als locals. Marcus Thuram va marcar als 30 segons, establint el gol més ràpid en una semifinal de Champions en dues dècades. Al minut 21, Denzel Dumfries va ampliar l'avantatge. El Barça es va trobar amb un 0-2 que, en altres circumstàncies, podria haver estat un cop anímic definitiu.

Però aquest equip ha demostrat durant tota la temporada una capacitat de reacció extraordinària. En només deu minuts, Lamine Yamal va escurçar distàncies amb una gran definició, i poc després Ferran Torres va empatar després d'una assistència de Raphinha.

Yamal trenca rècords i lidera

Amb el seu gol, Lamine Yamal es va convertir en el jugador més jove a marcar en una semifinal de Champions League: 17 anys i 291 dies. Més enllà de l'estadística, la seva actuació va ser notable. Va generar 5 ocasions de gol, va completar 4 regats i va mantenir una maduresa tàctica digna d'un veterà.

Si Yamal va ser el protagonista jove, Raphinha es va encarregar de liderar l'atac amb experiència. El brasiler no només va assistir Ferran Torres en el segon gol, sinó que va provocar el tercer amb un potent xut que, després de colpejar el travesser, va rebotar en el porter Yann Sommer i va acabar a la xarxa.

L'únic punt negre de la nit va ser la defensa. La lesió de Jules Koundé va obligar a reorganitzar la defensa. La línia defensiva va mostrar problemes en la defensa de contraatacs i jugades a pilota parada, situació que l'Inter va saber explotar. Flick haurà de treballar en aquest aspecte de cara a la tornada a Milà, on qualsevol error podria ser decisiu.

Control emocional i mentalitat guanyadora

Aquesta resiliència psicològica va ser una de les claus per remuntar i acabar el partit amb millors sensacions que el rival, malgrat l'empat en el marcador. Després del partit, a El Chiringuito, Jota Jordi va deixar clara la seva confiança en l'equip. Amb to seriós i decidit, va expressar:

"No es pot celebrar un empat. Lamine Yamal està enfadat perquè és un guanyador. Un empat no es pot celebrar. Jo estic content no pel resultat. Estic content perquè, pel que he vist avui, estic cent per cent segur que passem. Cent per cent segur que passem."

L'empat 3-3 va deixar clar que, més enllà del resultat, el Barça va dominar i va demostrar el seu potencial. Les estadístiques, la mentalitat i el talent jove alimenten l'optimisme en l'entorn blaugrana. Ara, amb la confiança reforçada, l'equip de Flick viatjarà a San Siro amb una sola idea: rematar l'obra i tornar a una final de Champions.