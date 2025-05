Jota Jordi ja va avisar i ara es confirma: El tuit que assenyala Florentino Pérez

La polèmica després de l'eliminació del FC Barcelona a semifinals de la Champions League 2025 davant l'Inter segueix viva, especialment a causa de les controvertides decisions arbitrals que van afectar el partit. Jota Jordi, reconegut periodista culé, ja havia advertit prèviament a les seves xarxes socials sobre les possibles influències arbitrals negatives cap al Barça, i després del partit, no va dubtar a apuntar directament a l'ombra de Florentino Pérez.

L'advertència inicial de Jota Jordi

Hores abans del matx, Jota Jordi va publicar un missatge advertint sobre els àrbitres designats per al crucial duel. Va assenyalar especialment el col·legiat principal, Szymon Marciniak, recordant una polèmica imatge viral en què apareixia amb un necesser del Real Madrid, donant lloc a suspicàcies sobre la seva possible simpatia cap al club blanc. També va apuntar a Pol van Boekel, encarregat del VAR, recordant la seva participació en una polèmica eliminació prèvia del Barça a la Champions contra el mateix Inter.

Jota Jordi concloïa la seva advertència assegurant que seria un partit complicat, destacant una frase que va ressonar en molts aficionats culés: "Què difícil va a ser. Però com sempre... contra tot i contra tots".

Es confirma la polèmica

Després del partit, que va estar marcat per múltiples accions polèmiques, Jota Jordi va tornar a incendiar les xarxes amb un missatge contundent: "Estava clar que els àrbitres farien la seva feina en contra del Barça". Aquesta publicació anava acompanyada de la mateixa imatge de Marciniak amb el necesser del Real Madrid, apuntant de forma indirecta però evident cap a Florentino Pérez, president del club blanc, i la seva presumpta influència en els organismes arbitrals.

Les accions polèmiques que protesten els culés

Les decisions arbitrals que han indignat els seguidors del Barça inclouen diverses jugades decisives, com un penal inicialment assenyalat a Lamine Yamal que després va ser anul·lat pel VAR, malgrat que Arxiu VAR va indicar clarament que va existir un segon contacte dins de l'àrea; el penal polèmic sobre Lautaro Martínez, comès suposadament per Pau Cubarsí, que va acabar convertint Çalhanoglu; una possible mà d'Acerbi dins de l'àrea de l'Inter, ignorada pel col·legiat; una falta prèvia no assenyalada de Dumfries sobre Gerard Martín en la jugada del gol de l'empat a tres que va portar el partit a la pròrroga; i a més, la possible segona targeta groga no mostrada a Mkhitaryan en l'acció amb Lamine Yamal.

L'afició culé demana respostes

La publicació de Jota Jordi ha estat àmpliament difosa i compartida entre els aficionats blaugranes, generant una onada d'indignació i protestes contra el que consideren un arbitratge perjudicial en moments clau de la competició europea.

Aquest assenyalament directe cap a les suposades influències externes, especialment cap a Florentino Pérez i el Real Madrid, posa en relleu una tensió creixent al voltant de l'arbitratge i les seves decisions en els partits decisius de la Champions League.

La polèmica està servida, i les declaracions de Jota Jordi només afegeixen combustible a un foc que ja crema amb força entre els aficionats del FC Barcelona, que exigeixen respostes clares i canvis en la transparència de l'arbitratge europeu.